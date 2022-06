ÚV SR: Považuje za dôležité, aby štát a samosprávy spolu komunikovali

Bratislava 10. júna (TASR) – Pre Úrad vlády (ÚV) SR a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) je mimoriadne dôležité, aby štát a samosprávy spoločne diskutovali. "Samosprávy sú pre štát partnerom," uviedla pre TASR Ľubica Janíková z tlačového odboru ÚV SR v reakcii na vznik iniciatívy Obce a mestá Zemplína. Starostovia a primátori zemplínskych okresov chcú prostredníctvom nej intenzívnejšie dosahovať reálne riešenia pre dlhodobý rozvoj regiónu.



"Predseda vlády Eduard Heger sa so samosprávami pravidelne stretáva, napríklad naposledy spoločne rokovali 17. mája na Úrade vlády SR," priblížila Janíková pričom podotkla, že premiér rokuje so starostami či primátormi osobne pri každej pracovnej ceste do regiónov Slovenska.



Podľa starostov a primátorov okresov Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina a Medzilaborce je problém zaostalosti regiónu, v ktorom chýba diaľnica, rýchlostná cesta, v mnohých obciach i kanalizácia či verejný vodovod, a ktorý dlhodobo trpí nedostatkom pracovných príležitostí, vypuklejší v súčasnej situácii rastu cien energií, materiálov, pohonných hmôt a inflácie. Riešenie regionálnych problémov preto očakávajú "urgentne". "Podariť sa to však môže len vtedy, ak vláda SR začne s nami komunikovať ako s partnerom, pretože nám záleží na rovnakom občanovi," uviedla iniciatíva. Za nízkym záujmom vlády o regionálne problémy vidí najmä chýbajúci dialóg, ale aj malé zastúpenie poslancov z regiónov v národnom parlamente.



O financovaní protiinflačného balíka či o rastúcich cenách energií má Heger podľa Janíkovej diskutovať s predstaviteľmi samospráv najbližšie na mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 13. júna.