ÚV SR: Sú prijímané opatrenia na zníženie závislosti od ruského plynu

Bratislava 20. júla (TASR) - Spolu s partnermi v EÚ sú postupne prijímané všetky opatrenia, ktoré umožnia čo najrýchlejšie znížiť závislosť od ruského plynu. Je však potrebné mať pripravené aj spoločné krízové scenáre v prípade jeho nedostatku alebo úplného vypnutia. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR v reakcii na návrh Európskej komisie (EK) koordinovane znížiť spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent a urýchliť práce na diverzifikácii dovozu energií.



"Riešenie sa ponúka vo forme zníženia spotreby plynu, ktoré súvisí s vyššou efektivitou využitia tejto komodity. Toto riešenie je v súlade so zelenou agendou a s cieľom znižovania závislosti od fosílnych palív," konštatuje tlačový a informačný odbor. Predstavený legislatívny návrh EK bude predmetom rokovaní členských štátov, ministri hospodárstva o ňom budú rokovať 26. júla.



ÚV SR zároveň ubezpečuje, že Slovensko robí všetky potrebné kroky, aby sme mali dostatok plynu nielen teraz, ale aj počas vykurovacej sezóny. Zásobníky krajiny sú podľa neho naplnené na viac ako 40 percent celoročnej spotreby. Okrem toho sú zazmluvnené aj alternatívne dodávky plynu. "Nahradili sme už vyše 60 percent ruského plynu z iných zdrojov a v diverzifikácii pokračujeme," zdôrazňuje ÚV SR. Dokončená je napríklad infraštruktúru pre nové možnosti dopravy plynu do SR cez prepojovací plynovod SK-PL. Pripomína tiež investície do obnoviteľných zdrojov energií a znižovania energetickej náročnosti budov.



EK navrhuje koordinované zníženie spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent a urýchli prácu na diverzifikácii dovozu energií. Dôvodom je riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z Ruska, ktoré využíva export plynu ako zbraň. Prijatie preventívnych opatrení teraz môže znížiť riziko ohrozujúce Európu aj náklady v prípade ďalšieho alebo úplného výpadku dodávok ruského plynu a zvýši energetickú bezpečnosť Európy, uviedla EK.