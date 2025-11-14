< sekcia Ekonomika
Uvedenie IPhonov 17 podporilo predaj telefónov Apple v Číne
A to aj napriek oslabeniu trhu s mobilnými telefónmi.
Peking 14. novembra (TASR) - Predaj iPhonov v Číne v prvom mesiaci po uvedení modelov iPhone 17 na trh stúpol o 22 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. A to aj napriek oslabeniu trhu s mobilnými telefónmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nový modelový rad bol motorom predaja smartfónov Apple v Číne v období od uvedenia na trh 19. septembra, pričom na iPhony 17 pripadali takmer štyri pätiny predaja spotrebiteľom, ukázali údaje poradenskej spoločnosti Counterpoint. Na porovnanie, v septembri 2024 po uvedení modelového radu 16 klesol predaj iPhonov v Číne počas prvého mesiaca po uvedení o 5 %.
Uvedenie iPhonov 17 na čínsky trh teda signalizuje, že dopyt po telefónoch od Apple je naďalej vysoký aj napriek zintenzívňujúcej sa konkurencii zo strany Xiaomi a Huawei. Čínsky trh so smartfónmi zostal v 3. kvartáli slabý v dôsledku utlmeného dopytu spotrebiteľov, keď celkový predaj medziročne klesol o 2,7 %, uviedla spoločnosť Counterpoint.
