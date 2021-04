Úverová zadlženosť Partizánskeho medziročne klesla

Partizánske 29. apríla (TASR) - Mesto Partizánske dlžilo ku koncu minulého roka 2,488 milióna eur. Celková úverová zadlženosť bola na úrovni 1,652 milióna eur a oproti roku 2019 klesla o viac ako 160.000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý na svojom rokovaní tento týždeň schválili mestskí poslanci.



Mesto vlani prijalo návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 465.059 eura. Samospráva eviduje pohľadávky vo výške viac ako milión eur a záväzky v hodnote 3,46 milióna eur. Celková úverová zadlženosť k 31. decembru 2020 predstavovala 10,14 percenta.



"Skončili sme s prebytkom hospodárenia vo výške viac ako 30.000 eur, ale zároveň máme veľký prebytok z finančných operácií, a to z titulu úveru, respektíve mimoriadnych dotácií, ktoré sme dostali na materské školy, základnú umeleckú školu v súvislosti s aktivitami ministerstva školstva, časť z nich išla cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR," načrtol primátor Jozef Božik.



Vďaka prebytku finančných operácií vo výške viac ako 1,9 milióna eur tak samospráva podľa neho zabezpečí viac ako 60 investícií, ktoré pocítia občania všetkých mestských častí. "Aj v tomto roku tak mesto nepôjde do zvýšenia úverovej zaťaženosti, ale ľudia budú opäť vidieť, že sa v každej mestskej časti buduje. Či už ide o rekonštrukciu verejného osvetlenia, ciest, chodníkov," priblížil.



Samospráva spúšťa aj realizáciu rekonštrukcie vnútrobloku na sídlisku Luhy I, ktorý je najväčším v meste, čaká ju tiež rekonštrukcia mostného objektu cez rieku Nitra spájajúceho Štrkovec a Šípok, dodal Božik.