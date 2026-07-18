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Úverové riziko firiem v EÚ sa zvyšuje
Hoci sú podľa analýzy finančné ukazovatele podnikov zatiaľ zdravé, dynamika rizika sa mení.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Nefinančné spoločnosti v Európskej únii čelia po rokoch stability rastúcemu úverovému riziku. Vyplýva to z najnovšej analýzy CRIF European Credit Outlook, ktorá skúmala vyše 48.000 európskych firiem s ročnými tržbami nad 50 miliónov eur. V rokoch 2026 a 2027 analýza predpovedá v krajinách EÚ nárast bankrotov a miery úverových zlyhaní podnikov.
Hoci sú podľa analýzy finančné ukazovatele podnikov zatiaľ zdravé, dynamika rizika sa mení. V rokoch 2022 až 2024 bolo v bezpečnej kategórii 52 % firiem a v zraniteľnej 13 %, k čomu prispela vysoká likvidita a štátna pomoc. Súčasné prostredie však negatívne ovplyvňujú geopolitické konflikty, externé šoky a obmedzovanie vládnej podpory z dôvodu rastúceho verejného dlhu štátov.
Analýza počíta s dvoma scenármi vývoja priemernej miery zlyhania firiem, ktorá bola v rokoch 2024 - 2025 na úrovni 0,4 %. Základný scenár na rok 2026 počíta s rastom HDP v krajinách EÚ o 1 %, infláciou okolo 3 % a nárastom miery zlyhaní firiem na 0,48 %, pričom v roku 2027 by mala stúpnuť na 0,55 %. Nepriaznivý scenár na rok 2026 predpovedá hospodársky rast blízky nule, päťpercentnú infláciu a nárast miery zlyhaní firiem v roku 2027 na 0,71 %.
Z hľadiska odvetví vykazujú najvyššiu zraniteľnosť stavebníctvo a nehnuteľnosti. Ich miera zlyhania môže z 0,64 % v roku 2024 v základnom scenári vzrásť v roku 2026 na 0,75 %, v nepriaznivom až na 0,82 %. Postupné zhoršovanie profilu čaká aj spracovateľský priemysel a obchod. Najlepší úverový profil si naopak zachováva poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápojový priemysel, kde je až 68 % firiem hodnotených ako bezpečných.
Hoci sú podľa analýzy finančné ukazovatele podnikov zatiaľ zdravé, dynamika rizika sa mení. V rokoch 2022 až 2024 bolo v bezpečnej kategórii 52 % firiem a v zraniteľnej 13 %, k čomu prispela vysoká likvidita a štátna pomoc. Súčasné prostredie však negatívne ovplyvňujú geopolitické konflikty, externé šoky a obmedzovanie vládnej podpory z dôvodu rastúceho verejného dlhu štátov.
Analýza počíta s dvoma scenármi vývoja priemernej miery zlyhania firiem, ktorá bola v rokoch 2024 - 2025 na úrovni 0,4 %. Základný scenár na rok 2026 počíta s rastom HDP v krajinách EÚ o 1 %, infláciou okolo 3 % a nárastom miery zlyhaní firiem na 0,48 %, pričom v roku 2027 by mala stúpnuť na 0,55 %. Nepriaznivý scenár na rok 2026 predpovedá hospodársky rast blízky nule, päťpercentnú infláciu a nárast miery zlyhaní firiem v roku 2027 na 0,71 %.
Z hľadiska odvetví vykazujú najvyššiu zraniteľnosť stavebníctvo a nehnuteľnosti. Ich miera zlyhania môže z 0,64 % v roku 2024 v základnom scenári vzrásť v roku 2026 na 0,75 %, v nepriaznivom až na 0,82 %. Postupné zhoršovanie profilu čaká aj spracovateľský priemysel a obchod. Najlepší úverový profil si naopak zachováva poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápojový priemysel, kde je až 68 % firiem hodnotených ako bezpečných.