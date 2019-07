Úvery do poľnohospodárstva v SR vlani stúpli o 4,7 percent

Celková zadĺženosť majetku v poľnohospodárstve dosiahla 47 %, a to pri medziročnom náraste záväzkov (o 3,3 %) a poklese pohľadávok (o 4,7 %).

Bratislava 18. júla (TASR) - Úvery do poľnohospodárstva na Slovensku sa vlani medziročne zvýšili o 4,7 %, ale ich medziročný rast oproti predchádzajúcim rokom sa spomalil. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2018.



"Celkový objem úverov dosiahol 746,1 milióna eur, z toho krátkodobé s dobou splatnosti do jedného roka predstavovali 306,1 milióna eur, strednodobé od jedného do päť rokov 170,6 milióna eur a dlhodobé nad päť rokov 269,4 milióna eur," spresnil agrorezort.



Podiel celkových úverov do odvetvia na celkových úveroch hospodárstva SR dosiahol podľa MPRV 1,25 % a medziročne klesol o 0,05 percentuálneho bodu. "Medziročný pokles podielu bol spôsobený pomalším nárastom úverov do odvetvia poľnohospodárstva (4,7 %) ako celkových úverov do odvetví hospodárstva SR (9,3 %)," vysvetlilo ministerstvo pôdohospodárstva.



Celková zadĺženosť majetku v poľnohospodárstve dosiahla podľa správy MPRV 47 %, a to pri medziročnom náraste záväzkov (o 3,3 %) a poklese pohľadávok (o 4,7 %). "Aj rok 2018 bol rokom 'lacných peňazí' z dôvodu stagnujúcich, respektíve mierne sa zvyšujúcich úrokových sadzbách, čo sa odrazilo na zvýšenom dopyte poľnohospodárov po úveroch," dodal slovenský agrorezort.