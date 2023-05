Úvery na nové bývanie sú v útlme, ľudia objavujú rekonštrukcie

Bratislava 7. mája (TASR) - Ceny bytov a domov mierne klesajú, banky pokračujú vo zvyšovaní úrokov na hypotéky a inflácia nabáda ľudí k finančnej skromnosti. Namiesto nového bývania si preto mnohí začali vylepšovať to súčasné a záujem o úvery na rekonštrukcie rastie.



"Potvrdzujú to ľudia z realitného trhu aj finančných inštitúcií. Záujem o rekonštrukcie bytov a domov rastie a tento trend zrejme bude silnieť," priblížil partner finančnej skupiny Umbrella Group Michal Ďuriš. Najmä mnohí mladí rodičia podľa neho zmenili v ťažkých časoch ambície a namiesto presunu do väčšej nehnuteľnosti sa radšej pustili do lacnejšej úpravy súčasného bývania.



Banky oficiálne štatistiky o úveroch na rekonštrukciu nevedú, podľa finančných sprostredkovateľov je však téma zveľaďovania bývania aktuálnejšia ako v minulých rokoch. Nové nehnuteľnosti sú totiž pre mnohých pre vysoké ceny prakticky nedostupné a výška súčasných sadzieb hypoték sa blíži k štyrom percentám.



Kým vo februári minulého roka banky podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) poskytli úvery na bývanie za tri miliardy eur, tento rok to bolo už len 660 miliónov eur. NBS pritom odhaduje, že ešte aj v roku 2025 budú úrokové sadzby hypotekárnych úverov na úrovni 4,5 až 5 %.



Možností na získanie peňazí na rekonštrukciu je podľa Umbrella Group niekoľko. Banky napríklad ponúkajú hypotekárne úvery zamerané priamo na tento účel. "Zabezpečenie úveru aj úroky sú porovnateľné ako pri hypotéke na kúpu nového bývania, úver je však dostupnejší a dokladovanie menej prísne. Napríklad pri účelovom hypotekárnom úvere na rekonštrukciu bytu či domu stačia viacerým bankám okrem znaleckého posudku len fotografie nehnuteľnosti pred rekonštrukciou a po nej," priblížila finančná spoločnosť.



Ešte jednoduchšie dokladovanie vyžadujú podľa nej banky pri poskytnutí bezúčelového hypotekárneho úveru. Financovanie rekonštrukcie týmto spôsobom však predražia vyššie úroky v porovnaní s účelovým úverom.



Rekonštrukciu je možné financovať aj cez spotrebný úver. "Výhodou je, že banke nevzniká záložné právo na zrekonštruovaný byt. Má však aj dve zásadné nevýhody - pôžičku je potrebné splatiť najneskôr do ôsmich rokov a zaplatíte výrazne vyššie úroky ako v prípade hypotéky," vysvetlila spoločnosť.



Rastúce ceny hypoték podľa nej opätovne zatraktívnili aj v minulosti veľmi využívanú formu financovania rekonštrukcií pomocou medziúverov od stavebných sporiteľní. Na slovenskom trhu však už ostala pôsobiť len jedna takáto finančná inštitúcia.