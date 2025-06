Úvery na Slovensku môžu byť výhodnejšie vďaka zníženiu sadzieb ECB

Bratislava 5. júna (TASR) - Zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) bude mať priamy dopad aj na slovenský trh. Komerčné banky vďaka lacnejšiemu financovaniu získajú priestor poskytovať úvery za výhodnejších podmienok, čo môže byť prínosom pre domácnosti aj firmy. Výsledkom môže byť rastúci záujem o úvery a oživenie ekonomickej aktivity. Uviedla to vo štvrtok riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



„Očakávam, že nižšie sadzby ECB sa premietnu aj do ponuky hypoték na Slovensku. Úrokové sadzby by mohli mierne klesnúť, čo by pre mnohých záujemcov o bývanie mohlo znamenať lepšiu dostupnosť financovania,“ zhodnotila Šablová.



Vývoj hypotekárnych sadzieb však podľa nej nie je závislý len od rozhodnutí ECB. Významnú úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory ako napríklad vývoj výnosov štátnych dlhopisov, stav verejných financií či vplyv rozpočtovej konsolidácie na domácnosti. Zhoršujúca sa kondícia verejných financií na Slovensku môže obmedziť priestor na ďalšie znižovanie sadzieb, podčiarkla odborníčka.



Na druhej strane uviedla, že v porovnaní s minulým rokom možno pozorovať oživenie dopytu po financovaní bývania, čo môže niektoré banky motivovať k znižovaniu sadzieb s cieľom získať konkurenčnú výhodu. „Aký bude vývoj úrokov v druhej polovici roka 2025, zostáva otvorené. Vzhľadom na kombináciu viacerých vplyvov je predpovedať presný vývoj sadzieb mimoriadne náročné,“ uzavrela Šablová.



Európska centrálna banka vo štvrtok opäť znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, už ôsmykrát od júna 2024. Rada guvernérov ECB vo štvrtok oznámila, že znižuje kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Snaží sa tak poskytnúť väčšiu podporu slabnúcej ekonomike eurozóny vzhľadom na rastúce napätie v globálnom obchode.