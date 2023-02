Úvery od SZRB so zárukou Európskeho investičného fondu za 30 miliónov

Bratislava 15. februára (OTS) - Výhodou týchto úverov bolo, že až do výšky 200 000 eur ich nebolo potrebné zabezpečiť. Nad túto sumu bolo od firiem vyžadované minimálne zabezpečenie.



SZRB aktuálne rokuje o nových úverových programoch s garanciou EIF aj na nasledujúce trojročné obdobie.



Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol v marci 2022 Slovenskej záručnej a rozvojovej banke záručný rámec na podporu rýchlejšieho zotavenia malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.



Počas desiatich mesiacov roka 2022 SZRB poskytla úvery so zárukou EIF 179 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške viac ako 30 mil. eur. Priemerná výška úveru bola 169 tis. eur. Záruka EIF tvorila 70 % istiny úverov. Najviac čerpaných úverov bolo v sektoroch obchodu, priemyselnej výroby, stavebníctva a služieb. Väčšina úverov bola čerpaná na prevádzkové účely, investičné úvery tvorili tretinu objemu všetkých úverov. Úverový program bol ukončený v decembri 2022.



Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., v tejto súvislosti povedal: „Úverový program so zárukami EIF umožnil SZRB pružne poskytovať financovanie slovenským malým a stredným podnikom, čím podporil ich rýchlejšie zotavenie z následkov koronakrízy. Podniky prostredníctvom neho získali dostupné zdroje na prevádzkové financovanie, refinancovanie alebo investície. Banka hodnotí program ako veľmi úspešný. Úvery so zárukou EIF tvorili viac ako tretinu objemu všetkých čerpaných stredno- a dlhodobých úverov v SZRB za minulý rok. Program bol súčasťou našej stratégie transformácie SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov.“