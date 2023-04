Úvery talianskych bánk nefinančným spoločnostiam i domácnostiam klesli

Rím 10. apríla (TASR) - Úvery talianskych bánk v nefinančnom sektore zaznamenali v období od novembra do februára pokles o viac než 3 %. Rozsah poskytovaných úverov ovplyvnilo zvyšovanie úrokových sadzieb a s ním spojený pokles dopytu. Uviedla to koncom minulého týždňa talianska centrálna banka, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Objem poskytnutých úverov v nefinančnom sektore klesol za tri mesiace do februára medziročne o 3,2 %, uviedla centrálna banka. Zníženie úverov nefinančným spoločnostiam sa týkalo všetkých sektorov, z nich najmä sektora služieb. Poskytovanie pôžičiek čiastočne ovplyvnili aj prísnejšie úverové kritériá. Centrálna banka zároveň uviedla, že za sledované trojmesačné obdobie do februára sa priemerná úroková sadzba pri nových úveroch pre podniky zvýšila o 60 bázických bodov na 3,6 %.



Od novembra do februára sa znížil aj objem úverov pre domácnosti, pokles bol však iba minimálny a dosiahol 0,1 %. Dôvodom bol najmä pokles dopytu po hypotekárnych úveroch.



Centrálna banka okrem toho zverejnila odhad vývoja ekonomiky za 1. štvrťrok. Uviedla, že ekonomika za prvé tri mesiace tohto roka pravdepodobne zaznamenala "mierny medzikvartálny rast". V poslednom kvartáli minulého roka evidovala pokles o 0,1 %. Taliansky štatistický úrad zverejní rýchly odhad vývoja ekonomiky za 1. kvartál 28. apríla.