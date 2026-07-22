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ÚVHS dosiahol 94 % efektivitu kontrol transferového oceňovania
Úrad spravuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré patria medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Ide napríklad o banky, poisťovne alebo spoločnosti s ročným obratom viac ako 40 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) ukončil v prvom polroku šestnásť kontrol dane z príjmov právnických osôb zameraných na transferové oceňovanie. Takmer 94 % kontrol skončilo s nálezom, ktorý dosiahol viac ako 57,4 milióna eur. Informoval o tom v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„ÚVHS v priebehu prvého polroka 2026 ukončil 16 daňových kontrol dane z príjmov právnických osôb zameraných na transferové oceňovanie. Z tohto počtu až 15 kontrol skončilo s nálezom, čo predstavuje mimoriadne vysokú efektivitu na úrovni 93,75 %. Kumulatívna celková suma nálezov vyplývajúca z kontrol transferového oceňovania dosiahla 57.410.005,09 eura. Z toho samotné nálezy v oblasti transferového oceňovania predstavovali sumu 52.084.092 eur,“ vyčíslil Kováč.
Úrad spravuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré patria medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Ide napríklad o banky, poisťovne alebo spoločnosti s ročným obratom viac ako 40 miliónov eur. Tieto firmy často operujú v medzinárodnom prostredí, disponujú komplexnými štruktúrami a realizujú zložité transakcie.
„Dosiahnuté výsledky potvrdzujú vysokú odbornosť kontrolných tímov a efektívne využívanie analytických nástrojov pri identifikácii rizikových subjektov. Súčasne vytvárajú predpoklady na pokračovanie úspešnej kontrolnej činnosti zameranej na transferové oceňovanie aj v druhom polroku 2026,“ zhodnotil riaditeľ ÚVHS Kornel Ballabáš.
„ÚVHS v priebehu prvého polroka 2026 ukončil 16 daňových kontrol dane z príjmov právnických osôb zameraných na transferové oceňovanie. Z tohto počtu až 15 kontrol skončilo s nálezom, čo predstavuje mimoriadne vysokú efektivitu na úrovni 93,75 %. Kumulatívna celková suma nálezov vyplývajúca z kontrol transferového oceňovania dosiahla 57.410.005,09 eura. Z toho samotné nálezy v oblasti transferového oceňovania predstavovali sumu 52.084.092 eur,“ vyčíslil Kováč.
Úrad spravuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré patria medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Ide napríklad o banky, poisťovne alebo spoločnosti s ročným obratom viac ako 40 miliónov eur. Tieto firmy často operujú v medzinárodnom prostredí, disponujú komplexnými štruktúrami a realizujú zložité transakcie.
„Dosiahnuté výsledky potvrdzujú vysokú odbornosť kontrolných tímov a efektívne využívanie analytických nástrojov pri identifikácii rizikových subjektov. Súčasne vytvárajú predpoklady na pokračovanie úspešnej kontrolnej činnosti zameranej na transferové oceňovanie aj v druhom polroku 2026,“ zhodnotil riaditeľ ÚVHS Kornel Ballabáš.