Univerzita veterinárstva pokračuje v oprave budov za milióny eur

Košice 29. novembra (TASR) – Nižšiu energetickú náročnosť a lepšie podmienky na štúdium a prácu majú po rekonštrukcii tri budovy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková s tým, že práce ukončili už aj v inom pavilóne. V úvode jesene začali obnovovať ďalší. Na tieto projekty získali dokopy približne 5,8 milióna eur.



Nenávratný finančný príspevok vo výške 2,5 milióna eur získali na tri budovy, na ktoré už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a riadne sa využívajú. Ide o jeden z najstarších pavilónov, ktorý je sídlom praktickej výučby v rámci študijného programu farmácia.



Súčasťou budovy je šesť skleníkov, v ktorých absolvujú odborný výcvik študenti katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Obnovou prešli aj pavilón chemických disciplín a novšia budova farmaceutického pavilónu. Univerzita ju získala do svojho majetku v roku 2010. Vtedy zrekonštruovali päť poschodí, na ktorých vytvorili cvičebne, laboratóriá, posluchárne aj kancelárske priestory.



„Táto prvá rekonštrukcia však neriešila energetickú náročnosť a prevádzka budovy bola veľmi drahá. Keďže náš aktuálny projekt spĺňal prísne kritériá operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého je možné financovať projekty na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, boli sme úspešní a nenávratný finančný príspevok získali.



Treba si uvedomiť, že nie každá budova, ktorú v našom areáli máme, takéto kritériá spĺňa, aj keď by rekonštrukciu potrebovala,“ povedal kvestor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Róbert Schréter.



Vo všetkých troch prípadoch išlo najmä o zateplenie obvodových stien a striech, odstránenie tepelných mostov a výmenu výplne otvorov. Obnovou prešlo aj vykurovanie, zdravotechnika či osvetlenie. Súčasťou je nový systém merania, riadenia a regulácie spotreby energie na vykurovanie a ohrev teplej vody. Všetky tri budovy majú z hľadiska celkovej potreby energie patriť do energetickej triedy A.



Univerzita bola úspešná aj s ďalšími dvoma projektmi v operačnom programe Kvalita životného prostredia. V areáli univerzity aktuálne ukončili realizáciu projektu na zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17, v ktorom sídlia štyri kliniky – klinika malých zvierat, prežúvavcov, ošípaných a koní.



Na tento projekt získala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie zo štrukturálnych fondov nenávratný finančný príspevok 1,97 milióna eur.



Začiatkom jesene sa začali prvé práce na obnove budovy a modernizácii technického zariadenia pavilónu č. 12. Podľa Bobrikovej sa tak majú výrazne zlepšiť podmienky pre katedru výživy a chovu zvierat. Schválená výška nenávratného finančného príspevku na tento projekt je 1,29 milióna eur. Práce by mali trvať do leta 2022.