ÚVO a NKÚ sa ohradili voči vyjadreniam J. Štilichovej

Bratislava 12. júla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa v pondelok spoločne ohradili voči vyjadreniam generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Jany Štilichovej. Tá pre portál Aktuality.sk uviedla, že od minulého roka bol pozemkový fond permanentne atakovaný zo strany ÚVO z dôvodu uzatvorených zmlúv s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča. Štilichová kritizovala aj vyjadrenia predsedu NKÚ Karola Mitríka, ktorý vidí na SPF priestor pre Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).



„Je neakceptovateľné, aby štatutár inštitúcie platenej z verejných peňazí napádal kontrolné orgány a opovrhoval ich zisteniami, ktorými sa dnes zaoberajú aj iné kontrolné orgány,“ uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák. SPF podľa neho odmietol predložiť kompletnú dokumentáciu, z ktorej by ÚVO posúdil, či advokátsku kanceláriu Michala Miškoviča vybrali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.



ÚVO uložil SPF pokutu, no Hlivák odmietol, že išlo o nedodanie iba jediného dokumentu, ako v rozhovore tvrdila Štilichová. „Ja neviem, pre aké dôvody nechceli, aby sme videli kompletnú dokumentáciu, nie je to o jednom papieri, ako v rozhovore uviedla štatutárka,“ uviedol Hlivák.



Podľa predsedu ÚVO išlo o aroganciu, ktorú si bežný človek nemôže dovoliť. „SPF je dôležitou inštitúciou platenou z peňazí ľudí, a preto považujem za neprípustné, aby vyjadrenia jeho štatutárky čo i len javili náznaky toho, že obhajuje konanie, ktoré je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,“ dodal Hlivák.



Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy zdôraznil, že kontrolóri postupujú striktne v medziach zákonných kompetencií úradu a v súlade s medzinárodnými štandardmi nezávislých kontrolných inštitúcií. Podľa Andrassyho je neprijateľné, aby kontrolované subjekty určovali čo môže a čo nemôže NKÚ preverovať.



Pretože sa kontrola ešte neskončila, nechcel Andrassy prezentovať zistenia či porušenia zákonov. Na základe vlastných rizikových analýz a výsledkov doterajšej komunikácie úradu s orgánmi činnými v trestnom konaní však podľa neho NKÚ mohol konštatovať, že v rámci SPF absentuje účinný systém vnútornej kontroly a vážnou otázkou je dodržiavanie princípov transparentnosti v celom procese rozhodovania fondu.