ÚVO a Úrad vlády SR sa dohodli na spolupráci pri kontrole plánu obnovy

Bratislava 24. júna (TASR) - Pri využívaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa posilní transparentnosť a zefektívnia procesy kontroly dodržiavania pravidiel verejného obstarávania. Vyplýva to z dohody o spolupráci, ktorú uzavrel Úrad vlády (ÚV) SR s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), informoval v piatok ÚV SR.



Dohoda vymedzuje spôsoby spolupráce pri kontrole postupov verejného obstarávania, ktoré sú financované z prostriedkov plánu obnovy a riešení identifikovaných porušení zákona o verejnom obstarávaní. Ak Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) alebo zodpovedné rezorty a ich podriadené organizácie zistia porušenie zákona o verejnom obstarávaní, môžu požiadať ÚVO o vykonanie kontroly. ÚVO potom bude spätne informovať NIKA o právoplatnom rozhodnutí v konaní. Spolupráca zahŕňa tiež konzultácie k možným problémom týkajúcich sa verejného obstarávania.



"Transparentnosť je pre tím plánu obnovy kľúčovou hodnotou a prirodzenou súčasťou práce s verejnými zdrojmi, čoho dôkazom je aj užšia spolupráca s ÚVO. Uvedomujeme si riziká spojené s procesmi verejného obstarávania, preto ma teší, že nielen NIKA, ale aj rezorty a ich podriadené organizácie môžu využiť všetky pozitíva, ktoré spolupráca prináša," povedala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na ÚV SR Lívia Vašáková.



Predseda ÚVO Miroslav Hlivák dodal, že zjednodušený systém kontroly znamená aj veľkú zodpovednosť pre všetkých, ktorí sa o tieto peniaze budú uchádzať. "Je to záväzok, aby k verejným peniazom pristupovali v súlade so zákonom, férovo a zodpovedne," povedal.



Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií vo výške približne šesť miliárd eur. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít, a to zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, efektívna verejná správa a digitalizácia. Dôraz kladie na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.