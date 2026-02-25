< sekcia Ekonomika
Bučko: Banská Bystrica nemôže predĺžiť zmluvu na MHD bez novej súťaže
Podľa občianskeho aktivistu a predsedu petičného výboru za udržateľnú MHD v Banskej Bystrici Mateja Bučka to vyplýva z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Autor TASR
Banská Bystrica 25. februára (TASR) - Zámer mesta Banská Bystrica predĺžiť zmluvu so súkromným dopravcom na mestskú hromadnú dopravu (MHD) bez riadnej súťaže nemá oporu v pravidlách verejného obstarávania. Podľa občianskeho aktivistu a predsedu petičného výboru za udržateľnú MHD v Banskej Bystrici Mateja Bučka to vyplýva z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), na základe ktorého argument o nepredvídateľnej okolnosti v súvislosti s dotáciou na nákup nových autobusov nie je dôvodom na predĺženie zmluvy bez nového verejného obstarávania.
„Na riziko nezákonného predĺženia zmluvy sme upozorňovali už v decembri, pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Dnes máme v rukách metodické usmernenie ÚVO, ktoré naše výhrady potvrdzuje. Mesto nemôže obísť súťaž len preto, že dopravca získal nenávratný finančný príspevok na nákup vozidiel,“ skonštatoval Bučko.
ÚVO sa podľa aktivistu zaoberal otázkou, či je možné predĺžiť zmluvu o službách vo verejnom záujme v MHD bez novej súťaže, ak dopravca získal dotáciu na obnovu vozidlového parku.
„Eurofondy nie sú nepredvídateľná okolnosť, ktorá by umožnila predĺžiť zmluvu bez novej súťaže,” priblížil Bučko s tým, že podmienky predĺženia zmluvy by museli byť jasne popísané v zmluvných podmienkach. „Narozdiel od iných samospráv sme nijako zmluvne nezadefinovali a nemotivovali dopravcov k čerpaniu eurofondov,” dodal občiansky aktivista.
ÚVO pre TASR potvrdil, že predmetné metodické usmernenie vypracoval a mestu ho poslal 20. februára. „Z metodického usmernenia vyplýva, že podľa zákona o verejnom obstarávaní zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak takáto potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a zároveň sa touto zmenou nemení samotný charakter zmluvy,“ uviedla hovorkyňa úradu Simona Brejová s tým, že neočakávanie získania dotácie v etape prípravy súťažných podkladov nie je podľa ÚVO nepredvídateľnou skutočnosťou, ktorá by oprávňovala verejného obstarávateľa meniť trvanie zmluvy bez novej súťaže.
O prípadnom predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje MHD, samospráva rokovala koncom vlaňajška. Predĺžiť aktuálnu zmluvu platnú o štyri roky, a to do roku 2034, podľa radnice navrhoval dopravca, dôvodom má byť nákup 36 nových autobusov a sedem trolejbusov z európskych fondov a s tým súvisiace nastavenie odpisového obdobia na osem rokov. Proti predĺženiu zmluvy so súčasným dopravcom bez novej súťaže sa postavila časť mestských poslancov i občiansky aktivista Matej Bučko, v rámci kritiky spustili i petíciu, ktorú doposiaľ podpísalo vyše 1200 ľudí.
