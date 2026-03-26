Úrad pre verejné obstarávanie reagoval na tvrdenia premiéra
ÚVO dostal doteraz 2752 podnetov na vykonanie kontroly, pričom ju skončil v 1873 prípadoch.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Kontroly eurofondových zákaziek po uzavretí zmlúv, ktoré vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 až 2027, trvajú priemerne 49 dní. Predbežné kontroly pred vyhlásením verejných obstarávaní sú dlhé v priemere 36 dní. Lehoty na kontroly v oboch prípadoch sú 45 a 30 dní. Predseda ÚVO Peter Kubovič a generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko na ÚVO Lenka Gabrhelová o tom informovali vo štvrtok na stretnutí s médiami. Reagovali tak na tvrdenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra investícií, regionálneho rozvoja informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) o zdĺhavých kontrolách zákaziek a potrebe zmien.
„Sme tesne nad lehotami, ktoré nám určuje zákon, ak sa berie priemerná lehota. Nevylučujeme, že máme niektoré prípady, ktoré trvajú dlho. Avšak sú aj také, kde kontrolovaný subjekt odmieta sprístupniť dokumentáciu,“ upozornil Kubovič. Podľa neho úradu dávajú za vinu, že zmluvy u nich ležia dlho, pričom nemajú prístup k dokumentácii, čiže nevedia kontrolovať alebo kontrolujú nesystémovo.
„Napríklad predkladajú najprv dodatok k zmluve, pričom sme neskontrolovali ešte pôvodné verejné obstarávanie. Prijímateľ je v domnení, že kontrola prebieha, ale my čakáme na predloženie zákazky, ktorá sa začína, a dodatok musí čakať,“ priblížil predseda ÚVO. V dátach, ktorými disponoval premiér alebo minister Migaľ, je podľa neho množstvo anomálií.
ÚVO dostal doteraz 2752 podnetov na vykonanie kontroly, pričom ju skončil v 1873 prípadoch. Otvorených je 571 kontrol, na jedného kontrolóra pripadá osem až deväť otvorených kontrol. Chybovosť kontrolovaných verejných obstarávaní je na úrovni 10 %. Prvé podnety na vykonávanie kontrol ÚVO dostal od mája 2024, vo väčšom počte až od roku 2025. Kontroly malo pôvodne vykonávať 150 zamestnancov úradu, ktorí mali byť presunutí z ministerstiev. V rozpore s prísľubmi vlád úrad nakoniec dostal len 110 voľných miest, pričom z ministerstiev sa presunulo na úrad iba šesť zamestnancov.
„Mnoho z opatrení, ktoré sme navrhovali, sú v kompetencii alebo právomoci vyriešiť na ministerstve investícií a niektoré vyžadujú jemné úpravy zákona o verejnom obstarávaní, čo je vec vlády alebo Národnej rady SR,“ uviedol Kubovič. Opatrenia na zlepšenie systému kontrol, ktoré úrad navrhol v máji 2025, vláda vzala na vedomie, ale keby sa podľa neho zaviedli do praxe, umožnili by zvýšiť čerpanie eurofondov a zefektívniť kontroly. Úradu by pomohlo viac pracovníkov na kontrolu, aby dostávali iba rizikové verejné obstarávania, kde je podozrenie na zneužitie finančnej pomoci Európskej únie.
Od stretnutia s Ficom a Migaľom očakáva pomoc od štátu, pretože záujem čerpať eurofondy by mal byť spoločný. „Dúfam, že úrad zostane v systéme ústredných orgánov štátnej správy. Podľa môjho názoru má miesto a ak by sme aj zrušili ÚVO, tak musíme nájsť niekoho iného, kto bude plniť jeho kompetencie,“ povedal Kubovič k nedávnym úvahám premiéra o zrušení úradu. Fico sa tento týždeň vyslovil o potrebných zmenách v súvislosti s dĺžkou kontrol. „Vítam zmenu postoja. Sme odborná inštitúcia, ktorá vždy chcela viesť otvorený dialóg bez ohľadu na to, ktorá vláda vládne,“ podotkol predseda ÚVO.
