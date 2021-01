ÚVO po pripomienke GP žiada Š. Holého o stiahnutie jeho novely zákona

Bratislava 5. januára (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák listom požiadal vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) o stiahnutie novely zákona o verejnom obstarávaní z legislatívneho procesu. Urobil tak na základe zásadnej pripomienky Generálnej prokuratúry (GP) SR. Podľa nej úrad vicepremiéra Holého nemá kompetenciu predkladať legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Hlivák priblížil, že na základe interpretácie citovaných ustanovení GP konštatuje primárnu a výlučnú legislatívnu pôsobnosť ÚVO na eventuálne zmeny a doplnenia zákona o verejnom obstarávaní. "Zároveň generálna prokuratúra prezentuje názor, že úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, má v oblasti legislatívnej pôsobnosti koordinačnú a podpornú (zabezpečovaciu) právomoc, a to ad hoc vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie," tvrdí Hlivák.



ÚVO zdôrazňuje, že v zmysle tejto zásadnej pripomienky je zrejmé, že samotná GP konštatuje, že v súvislosti s prípravou a predložením návrhu zákona do legislatívneho procesu nebol dodržaný kompetenčný zákon. Vzhľadom na stanovisko GP je tiež podľa ÚVO zrejmé, že v dôsledku porušenia kompetenčného rámca bola porušená aj zásada legality, ktorá je upravená v Ústave SR.



"Listom som preto pána vicepremiéra Štefana Holého ako predkladateľa návrhu zákona požiadal o jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Zároveň som ho požiadal, aby prehodnotil svoj nesúhlas s tým, aby náš úrad mohol predložiť do legislatívneho procesu zásadnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú sme vypracovali v širokej odbornej diskusii, a ktorú som pánovi Holému predložil ešte v októbri. Svoj list som na vedomie zaslal aj pánovi premiérovi," dodal Hlivák.



Predseda ÚVO opakovane kritizuje, že v novele zákona z dielne vicepremiéra Holého je pre spoločnosť viacero škodlivých návrhov. Úrad svoje odborné stanovisko k tejto novele vyjadril aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v rámci ktorého uplatnil zásadné pripomienky.