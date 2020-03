Predseda ÚVO oslovil premiéra ohľadne programového vyhlásenia vlády

Bratislava 27. marca (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák zaslal list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) s návrhmi riešení pre oblasť verejného obstarávania. Tie by sa podľa neho mali stať súčasťou programového vyhlásenia vlády.



"Zo svojej pozície predsedu úradu budem pokračovať v reforme verejného obstarávania, ktorá posilňuje piliere právneho štátu. Myslím si však, že už teraz na Slovensku dobiehame zameškané, a preto si spoločnosť zaslúži, aby vláda prijala záväzok, že tieto opatrenia bude podporovať," tvrdí Hlivák.



Vláda by podľa neho mala do programového vyhlásenia vlády zaradiť päť bodov. Ide o posilnenie nezávislosti ÚVO, vytvorenie efektívneho konceptu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ale aj zefektívnenie kontroly zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V programovom vyhlásení vlády by podľa Hliváka mala byť aj kontinuálna reforma pravidiel verejného obstarávania, ktorá má zohľadňovať zvyšovanie efektívnosti a transparentnosti, ako i vytvorenie verejnej politiky otvorenej komunikácie.



Návrh na posilnenie nezávislosti vychádza z dokumentu, ktorý úradu pripravil v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). "Posilňuje transparentnosť, verejnú kontrolu napríklad tým, že chceme, aby sa zápisnice z hlasovania v Rade ÚVO povinne zverejňovali. Stanovuje nový systém bŕzd a protiváh medzi vládou, parlamentom a prezidentom pri voľbe predsedu ÚVO a členov Rady ÚVO a tiež napríklad zavádzame, aby bolo povinnosťou odpočtovať činnosť ÚVO a stavu verejného obstarávania na Slovensku priamo v pléne Národnej rady (NR) SR," priblížil Hlivák.



Zároveň verí, že vláda si osvojí filozofiu profesionalizácie verejného obstarávania, systém jedenkrát a dosť, na základe ktorého sa má zjednodušiť systém kontroly obstarávania v eurofondových zákazkách, ale aj filozofiu úradu pri ďalšom reformovaní pravidiel verejných nákupov.



V prípade posilnenia verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými zdrojmi prostredníctvom otvorenej komunikácie podľa Hliváka ide o otvorenú komunikáciu orgánu verejnej moci a jej význam pri posilňovaní transparentnosti či verejnej kontroly. "Navrhujeme povýšiť otvorenú komunikáciu na verejnú politiku, ktorá bude definovaná a právne záväzná prostredníctvom právnych predpisov," objasnil s tým, že na ÚVO s týmto cieľom zriaďuje pracovnú skupinu.



Návrhy opatrení pre oblasť verejného obstarávania boli zaslané na vedomie aj predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), podpredsedníčke vlády SR pre investície a informatizáciu Veronike Remišovej (Za ľudí) a podpredsedovi vlády SR pre ekonomiku a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS).