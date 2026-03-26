< sekcia Ekonomika
ÚVO: Neskorý štart eurofondov ovplyvnil podávanie podnetov na kontrolu
ÚVO navrhoval, aby vykonával kontrolu ani nie pred podpisom zmluvy o NFP, ale pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Neskorý začiatok realizácie Programu Slovensko 2021 až 2027 mal vplyv aj na neskoršie podávanie podnetov na kontrolu eurofondových zákaziek, ktorú vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko. „Predpokladám, že išlo o meškanie na strane poskytovateľov nenávratných finančných príspevkov, ktorí sa museli pripraviť so svojimi výzvami. Museli výzvy vyhlásiť, posudzovať žiadosti a zazmluvňovať prijímateľov,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko na ÚVO Lenka Gabrhelová.
Ako pokračovala, stáva sa, že verejné obstarávanie sa začína realizovať až potom, ako je známy konkrétny prijímateľ, ako je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná. „Vtedy verejný obstarávateľ alebo prijímateľ začne realizovať verejné obstarávanie a následne pristupujeme k výkonu kontroly. Toto všetko sa deje po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, keď už prijímateľovi plynie lehota na realizáciu projektu a tikajú hodinky,“ priblížila.
ÚVO navrhoval, aby vykonával kontrolu ani nie pred podpisom zmluvy o NFP, ale pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom. „A to z dôvodu, aby sme vedeli vytypovať niektoré riziká alebo nedostatky, ktoré sa dajú v procese ešte odstrániť. Následne by nebolo potrebné uplatniť finančnú opravu voči prijímateľovi, čiže čerpanie by sa zrýchlilo aj z toho pohľadu, že nebude treba krátiť výdavky prijímateľa na jednotlivé projekty,“ povedala Gabrhelová.
Proces kontroly je podľa nej rovnaký bez ohľadu na to, či ide o zákazku napríklad za 500 eur na obložené chlebíčky alebo na infraštruktúrnu stavbu za niekoľko miliónov eur či stámilióny eur. Personálne kapacity ÚVO boli dimenzované na to, že budú kontrolovať verejné obstarávania financované zo zdrojov Európskej únie počas celého programového obdobia 2021 až 2027 a ešte niekoľko rokov po jeho ukončení.
„Slovensko začalo s implementáciou Programu Slovensko veľmi neskoro. Znamená to, že sa kontroly skoncentrovali do kratšieho obdobia. Okrem toho sme získali menší počet administratívnych kapacít alebo pracovných miest,“ pripomenula Gabrhelová. Namiesto sľúbených 150 zamestnancov na kontrolu eurofondových zákaziek ich majú 110. „Zároveň sa nám skrátila lehota na výkon kontroly z pôvodne zamýšľaných 55 na 45 pracovných dní bez toho, aby sa zmenili pravidlá pre vykonávanie kontroly, alebo aby sa k tomu prispôsobil rozsah kontrol, ktoré bude ÚVO zabezpečovať,“ poznamenala.
Ako pokračovala, stáva sa, že verejné obstarávanie sa začína realizovať až potom, ako je známy konkrétny prijímateľ, ako je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná. „Vtedy verejný obstarávateľ alebo prijímateľ začne realizovať verejné obstarávanie a následne pristupujeme k výkonu kontroly. Toto všetko sa deje po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, keď už prijímateľovi plynie lehota na realizáciu projektu a tikajú hodinky,“ priblížila.
ÚVO navrhoval, aby vykonával kontrolu ani nie pred podpisom zmluvy o NFP, ale pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom. „A to z dôvodu, aby sme vedeli vytypovať niektoré riziká alebo nedostatky, ktoré sa dajú v procese ešte odstrániť. Následne by nebolo potrebné uplatniť finančnú opravu voči prijímateľovi, čiže čerpanie by sa zrýchlilo aj z toho pohľadu, že nebude treba krátiť výdavky prijímateľa na jednotlivé projekty,“ povedala Gabrhelová.
Proces kontroly je podľa nej rovnaký bez ohľadu na to, či ide o zákazku napríklad za 500 eur na obložené chlebíčky alebo na infraštruktúrnu stavbu za niekoľko miliónov eur či stámilióny eur. Personálne kapacity ÚVO boli dimenzované na to, že budú kontrolovať verejné obstarávania financované zo zdrojov Európskej únie počas celého programového obdobia 2021 až 2027 a ešte niekoľko rokov po jeho ukončení.
„Slovensko začalo s implementáciou Programu Slovensko veľmi neskoro. Znamená to, že sa kontroly skoncentrovali do kratšieho obdobia. Okrem toho sme získali menší počet administratívnych kapacít alebo pracovných miest,“ pripomenula Gabrhelová. Namiesto sľúbených 150 zamestnancov na kontrolu eurofondových zákaziek ich majú 110. „Zároveň sa nám skrátila lehota na výkon kontroly z pôvodne zamýšľaných 55 na 45 pracovných dní bez toho, aby sa zmenili pravidlá pre vykonávanie kontroly, alebo aby sa k tomu prispôsobil rozsah kontrol, ktoré bude ÚVO zabezpečovať,“ poznamenala.