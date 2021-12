Začali rokovania o návrhu zákona o príspevkoch z fondov EÚ

Bratislava 15. decembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v stredu rokovali o detailoch nového systému kontroly zákaziek financovaných z európskych zdrojov. Tento systém má zaviesť návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie (EÚ), ktorý už prešiel pripomienkovým konaním. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



"Mám za to, že zjednodušením tohto systému kontroly sa nám na Slovensku podarí zvýšiť čerpanie eurofondov. Z pohľadu kontrolného orgánu však považujem za dôležité zdôrazniť, že zjednodušenie kontroly neznamená to, že budeme robiť prácu za vyhlasovateľov súťaží pri preukazovaní ich úkonov," zdôraznil predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Od zjednodušenia mechanizmu kontroly zákaziek očakáva ich rýchlejšie preskúmanie a jasnejšie identifikovanie prípadného problému v súťaži.



ÚVO bude v rámci kontroly eurofondových zákaziek klásť dôraz aj na kontrolu princípu hospodárnosti. "V otázke hospodárnosti pripravíme spoločne s NKÚ metodiku," priblížil Hlivák. Pri skúmaní tohto princípu je podľa neho dôležité zdôrazniť, že úlohou kontrolného orgánu je preskúmať konanie vyhlasovateľa súťaže, nie nájsť mu alternatívy k nákupu.



Predseda NKÚ Karol Mitrík víta snahu MIRRI zastrešiť kontrolu verejného obstarávania u všetkých prijímateľov európskej pomoci pod jednu inštitúciu štátu. "Odborníci z NKÚ sú pripravení na otvorenú spoluprácu s ÚVO pri nastavení metodiky a pravidiel hodnotenia projektov nielen z hľadiska dodržania pravidiel verejného obstarávania, ale aj princípov hospodárneho použitia financií z európskej finančnej pomoci," skonštatoval. Je presvedčený, že to je v záujme všetkých zainteresovaných strán.



"Dnes sme s pánom Mitríkom a s pánom Hlivákom rokovali o vzájomnej spolupráci a o lepšom nastavení kontrolných mechanizmov tak, aby občania a štát neboli rôznymi podvodníkmi a špekulantmi okrádaní o prostriedky nás všetkých," zhodnotila ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).