< sekcia Ekonomika
ÚVO: Oceňujeme záujem premiéra vstúpiť do témy verejného obstarávania
ÚVO doteraz skontroloval viac ako 1800 verejných obstarávaní a chybovosť sa pohybuje na úrovni 10 %.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) oceňuje záujem premiéra vstúpiť do témy problémov verejného obstarávania a je pripravený oboznámiť ho s už predloženými návrhmi. Uviedla to Simona Brejová, hovorkyňa ÚVO v reakcii na utorkové (24. 3.) vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o dlhom trvaní kontrol, ktoré ÚVO vykonáva pri verejných obstarávaniach.
Priblížila, že aktuálne programové obdobie čerpania európskych fondov sa začalo v roku 2021. Prvé podnety na vykonávanie kontrol ÚVO eviduje od mája 2024, vo väčšom počte až od roku 2025. Kontroly malo pôvodne vykonávať 150 zamestnancov, ktorí mali byť presunutí z ministerstiev. V rozpore s prísľubmi vlád úrad nakoniec dostal len 110 voľných miest, pričom z ministerstiev sa presunulo na úrad iba šesť zamestnancov.
Ostatných kontrolórov musel podľa Brejovej ÚVO za neľahkých podmienok hľadať na trhu práce sám - to sa podarilo najmä v regiónoch, teda mimo Bratislavy. Ku koncu roka 2025 obsadil všetky voľné miesta a personálne kapacity sú aktuálne na maxime.
Spresnila, že ÚVO doteraz skontroloval viac ako 1800 verejných obstarávaní a chybovosť sa pohybuje na úrovni 10 %. ÚVO je pritom pod tlakom rôznych rezortných „priorít“, ktoré sú nekoordinovane predkladané desiatimi štátnymi orgánmi. Úrad tak nevie určiť, ktorý projekt má prednosť. Ak úrad nemá dostatočné kapacity, nemôže kontrolovať všetky podnety naraz. Navyše, úrad je často nútený kontrolovať tisíceurové zákazky na úkor mnohomiliónových.
Brejová pripomenula, že predseda ÚVO už v máji 2025 poslal ministrovi investícií list s návrhmi na zlepšenie systému kontroly. Minister Samuel Migaľ (nezávislý) si opatrenia následne osvojil a vláda ich začiatkom júla 2025 vzala na vedomie. Tieto návrhy dodnes podľa nej neboli implementované.
„Uvedené je výsledkom neriešenia problémov, na ktoré úrad dlhodobo upozorňuje. ÚVO oceňuje záujem premiéra vstúpiť do tejto témy a je pripravený oboznámiť ho s už predloženými návrhmi,“ dodala hovorkyňa ÚVO.
Vláda SR sa chce stretnúť s predstaviteľmi ÚVO. Podľa premiéra Fica je dôvodom dlhé trvanie kontrol, ktoré ÚVO vykonáva pri verejných obstarávaniach. „Boli sme šokovaní z toho, že niektoré kontroly prebiehajú stále a materiál je na ÚVO napríklad 100, 200 aj 300 dní. Nám to zadržuje peniaze, ktoré potrebujeme čerpať. ÚVO zasa viní z dlhých lehôt audítorov na jednotlivých ministerstvách. Preto je urýchlené stretnutie dôležité a dali sme ho aj do uznesenia z dnešného výjazdového rokovania vlády v Hronských Kľačanoch,“ skonštatoval v utorok Fico.
