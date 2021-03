ÚVO ponúka učiteľom ZŠ on-line školenia o verejných nákupoch

Bratislava 28. marca (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ponúka všetkým učiteľom základných škôl (ZŠ) on-line školenia o verejných nákupoch. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák im adresoval na Deň učiteľov výzvu, aby sa prihlásili na tieto školenia, a tým mohli vzdelávať žiakov v tejto oblasti. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Predseda zdôraznil, že úrad spustil vzdelávaciu aktivitu pre žiakov v oblasti verejných nákupov pred viac ako dvoma rokmi. „Pandémia však aj nám urobila škrt cez rozpočet a ani my nemôžeme chodiť na základné školy osobne. Do on-line priestoru sme sa však presunuli aj my,“ zdôraznil.



Interaktívna aktivita sa stala podľa ÚVO od roku 2018 súčasťou dobrovoľných učebných osnov pre základné školy. „Na webe Štátneho pedagogického ústavu je zverejnená metodika o verejných nákupoch určená učiteľom základných škôl. Keďže som si vedomý toho, že téma nakupovania za verejné peniaze je špecifická a vyžaduje si osobitý prístup, s radosťou túto našu metodiku dôsledne vysvetlíme a v tejto téme vzdeláme všetkých učiteľov, ktorí o to požiadajú,“ dodal Hlivák.