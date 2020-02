ÚVO povzbudilo priaznivé hodnotenie Európskej komisie

Bratislava 28. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) povzbudilo hodnotenie výsledkov jeho práce Európskou komisiou (EK). Tá vo svojej Správe o Slovensku 2020 ocenila kroky, ktoré ÚVO urobil smerom k profesionalizácii verejného obstarávania (VO). Úrad chystá v tomto roku ďalšie zmeny. Plánuje otvorenie nových vysunutých pracovísk, konzultácie so samosprávami, ale aj dokončenie návrhu zákona o profesionalizácii VO, uviedol v piatok ÚVO v reakcii na správu komisie.



EK podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka tiež ocenila úsilie úradu aplikovať v rámci verejného obstarávania koncept environmentálnej udržateľnosti. "V správe vyzdvihli napríklad naše usmernenie na obstarávanie elektrických vozidiel a realizáciu predbežných trhových konzultácií s využitím prvkov zeleného verejného obstarávania," zdôraznil Hlivák. Ďalším pozitívnym krokom úradu je podľa správy vytváranie novej platformy elektronického verejného obstarávania, vďaka čomu budú prepojené všetky elektronické verejné obstarávania, register zákaziek a moduly elektronických faktúr.



Hlivák upozornil, že EK zároveň zdôraznila potrebu zmeny v zjednodušovaní procesu verejného obstarávania. Posunom mala podľa neho byť novela zákona, do ktorej však zasiahli pozmeňujúce poslanecké návrhy, a tak nakoniec v parlamente neprešla. "Pozitíva, ktoré Európska komisia v správe uvádza, vnímam preto ako povzbudenie v tomto legislatívnom úsilí pokračovať a zotrvať v ňom. Je to pre nás i záväzok," dodal predseda ÚVO.