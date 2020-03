ÚVO preskúma možné porušenie rezortov pri dodatkoch k zmluvám

Bratislava 31. marca (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preskúma možné porušenie zákona pri postupe viacerých ministerstiev pri uzatváraní dodatkov k starším zmluvám. TASR to povedala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Urobí tak v súvislosti so zistením porušenia pri uzatvorení zmluvy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pre ktoré podalo podnet na ÚVO občianske združenie Slovensko.digital.



"Úrad preukázal, že ministerstvo sa svojim postupom vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," skonštatovala Zvončeková.



Úrad podľa jej slov preukázal porušenie princípov transparentnosti, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, ako aj porušenie princípu rovnakého zaobchádzania.



Dodala, že úrad v tejto veci vykonáva komplexnú kontrolu aj pre nadväzujúce správne konanie o uložení pokuty.



"Rovnako je v danej fáze možné uviesť, že úrad na základe vyššie uvedených zistení o porušení zákona o verejnom obstarávaní preskúma postup ďalších ministerstiev pri uzatváraní dodatkov," dodala Zvončeková s tým, že o záveroch kontrol bude ÚVO informovať.



Občianske združenie Slovensko.digital podalo koncom minulého roka podnet na ÚVO v súvislosti s dodatkami Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete z 3. 1. 2007 na ministerstve práce. Tvrdí, že ministerstvo pri dodatkoch obchádzalo zákon podobne ako iné rezorty, čím mali bez súťaže predlžovať staré a neaktuálne zmluvy.



Združenie tvrdí, že napríklad Ministerstvo vnútra SR takto podpísalo dodatok k zmluve z roku 1998 so spoločnosťou Telenor, dnešný SWAN a. s. Zmluva tak mala byť rozšírená o poskytovanie dátových služieb. MV sa malo podľa združenia v obhajobe postupu odvolávať na už zrušenú výnimku zo zákona, za ktorej použitie už v minulosti ÚVO štátne úrady pokutoval. Na rovnakú výnimku sa mali pri tej istej spoločnosti odvolávať aj rezorty kultúry či práce, sociálnych vecí a rodiny.