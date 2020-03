Bratislava 7. marca (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje takmer desaťmiliónovú zákazku Ministerstva obrany (MO) SR na poskytovanie technických služieb na Integrovanom bezpečnostnom systéme a jeho podsystémoch (IBS). Vyplýva to z oznámení vo vestníku ÚVO. Hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková pre TASR uviedla, že ide o bežnú kontrolu a MO SR poskytne plnú súčinnosť.



ÚVO odoslal ministerstvu oznámenie o začatí konania na preskúmanie zákazky na konci februára. Zároveň vydal predbežné opatrenie, ktorým súťaž pozastavil. Neplynú tak lehoty, ktoré verejnému obstarávateľovi stanovuje zákon o verejnom obstarávaní, ani tie, ktoré určil verejný obstarávateľ pri zadávaní súťaže.



Podľa ministerstva ide o bežnú kontrolu ÚVO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. "Ministerstvo obrany SR poskytne pri kontrole predmetnej zákazky Úradu pre verejné obstarávanie plnú súčinnosť," deklarovala hovorkyňa rezortu.



Predmetom zákazky sú technické služby na Integrovanom bezpečnom systéme a jeho podsystémoch. Služby by mali zahŕňať odborné prehliadky, skúšky, kontroly a revízie, ale aj pozáručný servis. Predpokladaná hodnota rámcovej dohody je vyše 9,65 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), platiť by mala štyri roky.



Na zákazku upozornil Trend.sk.