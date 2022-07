ÚVO preveruje nákup vrtuľníkov, MV proces obhajuje

Bratislava 28. júla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje nákup dvoch vrtuľníkov, ktorý realizuje Ministerstvo vnútra (MV) SR priamym rokovacím konaním. Zároveň vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého rezort nesmie podpísať zmluvu, kým nebude kontrola právoplatne ukončená. Pre TASR to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Ministerstvo vnútra odmieta snahy o spochybňovanie procesov. Deklaruje súčinnosť s ÚVO. Zdôrazňuje, že nakupované vrtuľníky sú nevyhnutné pri záchrane životov, zdravia a majetku občanov. V reakcii to skonštatovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Môžem potvrdiť, že úrad danú vec posúdi v kontrole, ktorá sa začala," uviedol pre TASR predseda úradu. "Keďže ministerstvo vnútra úradu neoznámilo aj napriek žiadosti, či v danej zákazke uzavrelo zmluvu, úrad spolu so začatím kontroly vydal aj predbežné opatrenie, čím v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pozastavil úkony kontrolovaného. To znamená, že ministerstvo vnútra nesmie podpísať zmluvu do momentu právoplatného ukončenia kontroly," vysvetlil Hlivák.



Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková zároveň potvrdila, že úradu boli vo štvrtok doručené námietky od účastníkov konania. Kým MV deklaruje, že ÚVO má všetky potrebné materiály, o ktoré požiadal, už niekoľko týždňov k dispozícii, úrad to popiera.



Rezort vnútra má tri vrtuľníky, no z dvoch vrtuľníkov Mi-171E je podľa hovorkyne momentálne k dispozícii len jeden. Slúžia primárne pre policajtov, hasičov a horských záchranárov. "Ak predmetný úrad bude proces predlžovať, pri prípadnom technickom zlyhaní súčasných vrtuľníkov sa môže stať táto služba pomoci občanom, napríklad pátranie po osobách, záchranné práce v horách či hasenie, nedostupná," upozornila Eliášová.



Potenciálnou výmenou vrtuľníkov sa letecký útvar podľa hovorkyne začal zaoberať ihneď po vypuknutí vojny na Ukrajine a začiatku prijímania sankcií voči Rusku. "Vrtuľníky Mi-171 môžu byť aktuálne prevádzkované do prvej neštandardnej poruchy, kedy bude znemožnená dodávka náhradných dielov, alebo bude potrebný pre vykonanie opráv súhlas a certifikácia konštrukčnej kancelárie alebo do ukončenia spolupráce pri poskytovaní technickej platnej dokumentácie výrobcom vrtuľníkov," vysvetlila hovorkyňa.



Rezort deklaruje, že MV SR postupovalo v zákonom predpísanej forme. Ako tvrdí hovorkyňa, v zmysle uznesenia vlády vykonalo prieskum trhu a oslovilo relevantných dodávateľov vrtuľníkov, štyroch výrobcov vrtuľníkov a dva subjekty obchodujúce s vrtuľníkovou technikou, o ktorých bolo na základe zverejnených predajných ponúk známe, že ponúkajú vrtuľníky, ktoré by mohli spĺňať požiadavky MV SR.



Kúpu dvoch konkrétnych vrtuľníkov s textom a rozsahom predložených zmlúv následne odsúhlasila vláda. Vybrané vrtuľníky AW189 a AW139 podľa MV SR spĺňajú všetky požadované kritériá, sú okamžite k dispozícii a najviac sa približujú výkonnostným a kapacitným parametrom nahrádzaným Mi-171E.



Ako dodala hovorkyňa, s postupným ukončením prevádzky vrtuľníkov Mi-171E Letecký útvar MV SR uvažoval v závislosti od ich náletu až do roku 2027. "V spojitosti s vojenským konfliktom na Ukrajine ale nebolo možné tieto lehoty dodržať a bolo nutné prijať rýchle rozhodnutie s prihliadnutím prioritne na potrebný výkon údržby a aj následnú bezpečnú prevádzku vrtuľníkov Mi-171," dodala.



Uzatvorenie zmlúv na nákup dvoch vrtuľníkov pre policajtov a záchranárov za vyše 29 miliónov eur minulý týždeň odobrila vláda. Nákup sa realizuje priamym rokovacím konaním.