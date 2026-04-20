ÚVO preveruje námietky v tendri na obnovu mostov na cestách I. triedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal skúmať námietky v tendri Ministerstva dopravy SR na výber koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách prvej triedy. Úrad o tom informoval vo svojom vestníku v dvoch oznámeniach s tým, že začal konanie na základe námietok proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch.

Predpokladaná hodnota PPP na obnovu 558 cestných mostov na celom Slovensku je 2,781 miliardy eur. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo vestníku ÚVO 2. apríla, ministerstvo dopravy určilo lehotu na požiadanie o účasť v súťažnom dialógu do 2. júna.

Projekt je plánovaný na 35 rokov, pričom predrealizačná fáza a výstavba majú trvať päť rokov, následná prevádzka a údržba mostov 30 rokov. Návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu mostov zabezpečí budúci koncesionár. Štát mu bude 30 rokov uhrádzať náklady, predpokladaná ročná splátka je 83,4 milióna eur, ale výslednú cenu určí súťaž.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise