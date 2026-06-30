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ÚVO prevzal od Štatistického úradu SR budovu pracoviska v Trnave
ÚVO si od nového regionálneho pracoviska sľubuje vyššiu efektivitu práce. Viacerí zamestnanci, ktorí doteraz denne dochádzali do Bratislavy z Trnavy, budú môcť pracovať priamo v regióne.
Autor TASR
Trnava 30. júna (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si v pondelok (29. 6.) oficiálne prevzal od vedenia Štatistického úradu SR budovu svojho nového regionálneho pracoviska v Trnave. Po 26 rokoch svojho fungovania získal úrad do vlastníctva prvú budovu. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
„Verím, že nové pracovisko prispeje k ešte efektívnejšiemu výkonu našich úloh a posilní naše pôsobenie v regióne,“ uviedol predseda úradu Peter Kubovič. Zároveň sa pri tejto príležitosti poďakoval predsedovi Štatistického úradu Martinovi Nemkymu za ústretovosť a spoluprácu, ktoré pomohli tento krok zrealizovať.
ÚVO si od nového regionálneho pracoviska sľubuje vyššiu efektivitu práce. Viacerí zamestnanci, ktorí doteraz denne dochádzali do Bratislavy z Trnavy, budú môcť pracovať priamo v regióne. Zníži sa tak čas strávený cestovaním a vznikne väčší priestor na výkon odborných činností.
Uvoľnené miesta v Bratislave je úrad pripravený ponúknuť novým kontrolórom, ktorí budú pracovať v rámci sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko. Rovnako ich bude naďalej hľadať aj v regiónoch vrátane trnavského.
„Verím, že nové pracovisko prispeje k ešte efektívnejšiemu výkonu našich úloh a posilní naše pôsobenie v regióne,“ uviedol predseda úradu Peter Kubovič. Zároveň sa pri tejto príležitosti poďakoval predsedovi Štatistického úradu Martinovi Nemkymu za ústretovosť a spoluprácu, ktoré pomohli tento krok zrealizovať.
ÚVO si od nového regionálneho pracoviska sľubuje vyššiu efektivitu práce. Viacerí zamestnanci, ktorí doteraz denne dochádzali do Bratislavy z Trnavy, budú môcť pracovať priamo v regióne. Zníži sa tak čas strávený cestovaním a vznikne väčší priestor na výkon odborných činností.
Uvoľnené miesta v Bratislave je úrad pripravený ponúknuť novým kontrolórom, ktorí budú pracovať v rámci sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko. Rovnako ich bude naďalej hľadať aj v regiónoch vrátane trnavského.