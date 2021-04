ÚVO rešpektuje rozhodnutie Malaciek obrátiť sa na súd

Bratislava/Malacky 14. apríla (TASR) - Mesto Malacky malo priestor, aby pred Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) obhájilo zákonnosť svojho postupu, v konaní to však nepreukázalo. Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková to uviedla v reakcii na žalobu, ktorú sa Malacky rozhodli podať v súvislosti s postupom ÚVO pri kontrole verejných obstarávaní v meste. Samospráva považuje konanie ÚVO za šikanózne.



Zvončeková, naopak, zdôrazňuje, že ÚVO ako kontrolný orgán si plní svoju zákonnú povinnosť, ktorou je kontrola nakupovania za verejné zdroje. Pripomína ďalej, že povinnosťou každého verejného obstarávateľa je dodržiavať zákon. "Úrad berie na vedomie, že mesto využilo ďalšiu zákonnú možnosť, a tou je obrátenie sa na súd. Úrad v zmysle podpísaných memoránd o spolupráci výsledky svojich kontrol postúpi na príslušné kontrolné inštitúcie na ďalšie konanie," uviedla pre TASR Zvončeková.



Malacky podávajú žalobu na ÚVO. Namietajú rozhodnutia úradu i postup jeho kontrolórov. Za šikanózne konanie štátnej inštitúcie považuje samospráva spôsob preverovania i argumentácie pri kontrole viacerých zákaziek. Za príklad dáva pokutu za to, že mesto nespojilo rekonštrukciu vnútorného parkoviska spolu s realizovanou nadstavbou budovy mestského centra sociálnych služieb, ktoré sa uskutočnili v rozdielnych rokoch, pričom v čase rekonštrukcie nadstavby nebola modernizácia parkoviska plánovaná. Rovnako za absurdné považuje mesto argumentáciu úradu, že samospráva mala spojiť dve aktivity pri rekonštrukcii verejného osvetlenia, hoci sa realizovali v rôznych častiach roka 2019, na základe iných rozhodnutí a s výrazne rozdielnou hodnotou zákaziek. Podľa mesta kontrolóri nerešpektovali ani nevyhnutné nastavenie zmien v rozpočte a samotný proces zabezpečenia samosprávnych funkcií.



Samospráva pri žiadosti o preskúmanie rozhodnutí súdom argumentuje i tým, že pri rozhodovaní ÚVO nedostala dostatočný priestor na vyjadrenie a obhajobu. Zároveň namieta porušenie zákona pre možné prekročenie právomoci kontrolórov pri výkone kontrol.