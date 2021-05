ÚVO rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní s tretím sektorom

Bratislava 19. mája (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v stredu online formou rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami tretieho sektora. Boli medzi nimi Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair-play, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), občianske združenie Slovensko.Digital a Transparency International. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Úrad bude podľa slov jeho predsedu Miroslava Hliváka k tvorbe legislatívy v rámci odbornej debaty opakovane prizývať všetky subjekty. "Na našom prístupe nič nemení skutočnosť, že gestorom novely, v ktorej sú obsiahnuté odborné návrhy úradu z jesene minulého roka, je aj úrad pána vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), keďže nám bola zákonom legislatívna iniciatíva odobratá. Som rád, že sme dnes v otvorenej a odbornej debate mohli rokovať o ustanoveniach novely, v ktorých boli nejasnosti," skonštatoval šéf ÚVO.



"Aktuálny návrh novely je, pokiaľ ide o transparentnosť, veľkým posunom vpred v porovnaní s 'revolúciou', ktorú predstavila vláda vlani v decembri a mimovládne organizácie proti nej protestovali. Oceňujeme snahu ÚVO vysvetliť si niektoré zmeny, v ktorých sme videli riziká," poznamenala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Debatu s ÚVO o novele zákona víta aj Slovensko.Digital. "Viacero otázok sa zodpovedalo priamo na stretnutí. Tému elektronickej platformy, ktorá by mala slúžiť ako IT podpora pre verejné nákupy, však stále považujeme za nedoriešenú," podotkol Peter Kulich zo Slovensko.Digital.