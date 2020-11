Úrad verejného obstarávanie rokoval o novele zákona so živnostníkmi

Bratislava 2. novembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rokoval prostredníctvom videokonferencie o svojej novele zákona o verejnom obstarávaní s tímom prezidenta Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Stanislava Čižmárika. Novelu zákona pripravuje ÚVO, prípravu právnej normy avizoval aj podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina).



„Od nástupu do funkcie sa usilujem povzbudzovať všetkých, aj malých podnikateľov, aby sa zapájali do verejných súťaží. V našej zásadnej novele je pre nich niekoľko ďalších opatrení,“ priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák. V novele chce ÚVO napríklad pri vyhodnocovaní ponuky v rámci zverejňovania informácie o výsledku rozšíriť okruh informačných povinností pre podnikateľov, a tým posilniť právo podnikateľov na ich obranu. Novela sa ďalej hlási k zohľadňovaniu environmentálneho hľadiska vo verejných nákupoch, ale tiež upravuje problematiku majetkovo a personálne prepojených osôb.



„Pán prezident zväzu pomenoval, že problémom pre malých a stredných podnikateľov nie je samotný zákon o verejnom obstarávaní, ale správanie a postupy víťazných uchádzačov (veľkých dodávateľov) a vyhlasovateľov súťaží voči malým a stredným podnikateľom,“ načrtol Hlivák s tým, že v tomto smere bude úrad vyvíjať aktivity.



Čižmárik skonštatoval, že malé podniky sú obvykle vo verejnom obstarávaní v pozícii subdodávateľa, často v treťom a ďalšom rade. „Majú len nepatrnú vyjednávaciu pozíciu a sú často postavené pred hotové zmluvné podmienky, ktoré sú obvykle odlišné od vysúťažených podmienok hlavného dodávateľa a znevýhodňujú ich. Vítame, že ÚVO vydáva metodické odporúčania aj v tejto oblasti, no malé a stredné podniky má chrániť priamo zákon,“ podotkol prezident SŽZ.