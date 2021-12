ÚVO: Rozhodnutie zrušiť súťaž na cestu R2 ešte nie je právoplatné

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušiť súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Pokračovala, že v danej veci úrad vydal rozhodnutie v pondelok, 20. decembra. Toto rozhodnutie ešte však nie je právoplatné, keďže plynie desaťdňová lehota na podanie odvolania. To je aj dôvod, pre ktorý úrad momentálne nemôže hovoriť o obsahu svojho rozhodnutia.



"Vzhľadom na tón komunikácie zo strany pána ministra si úrad dovolí zdôrazniť, že úrad je nezávislý kontrolný orgán, ktorý má svoje závery podložené argumentmi. S nimi oboznámi verejnosť hneď, ako mu to právny stav veci dovolí," uviedla Zvončeková. Ak vo veci príde odvolanie, súťaž posúdi rada úradu, ktorá sa skladá aj z externých členov menovaných vládou.



Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v utorok vyhlásil, že považuje rozhodnutie úradu za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax. Pokračoval, že úrad nariadil zrušiť súťaž pri svojej druhej ex ante kontrole pred podpisom zmluvy pre dve chýbajúce slová: "alebo ekvivalent". Dodal, že sa plánujú odvolať.