ÚVO sa ohradil voči tvrdeniam samospráv o svojvoľných pokutách

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v Bratislave 3. júla 2019. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. júna (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa ohradil voči vyhláseniu samospráv. V ňom zástupcovia 26 obcí a miest na piatkovom stretnutí v Šali kritizovali úrad za vysoké pokuty. Tie dostali za spôsob, akým boli do majetku samospráv prevedené nájomné byty postavené s podporou štátu a Štátneho fondu na rozvoj bývania (ŠFRB).Mestá a obce tvrdia, že tisíce nájomných bytov nadobudli podľa schémy Ministerstva dopravy a výstavby SR a ŠFRB. No napriek tomu ich ÚVO začal sankcionovať drakonickými pokutami, dosahujúcimi desiatky až stovky tisíc eur pre každú samosprávu. „“ zdôraznili predstavitelia samospráv.ÚVO pripomenul, že svojou činnosťou dohliada na to, či mestá a obce vyhlasujú súťaže tak, aby nákupy boli prístupné čo najširšiemu okruhu podnikateľov a verejné peniaze boli vynakladané účelne. „“ reagoval predseda úradu Miroslav Hlivák.Ako pripomenul, ÚVO je opakovane napádaný za rozhodnutia v prípade výstavby nájomných bytov, pretože v minulosti zistil viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní. „,“ povedal Hlivák.Podľa jeho slov úrad neustále podáva pomocnú ruku každej obci a mestu, ak požiadajú o výklad zákona ešte pred obstarávaním. „“ zdôraznil Hlivák.Predseda ÚVO tiež dodal, že obviňovanie úradu z vyrábania problémov mestám a obciam pri výstavbe nájomných bytov vníma s politickým podtónom. „“ dodal Hlivák.