ÚVO: Štátne hmotné rezervy porušili zákon pri bleskozvodoch

Bratislava 11. mája (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pri zadávaní 11 zákaziek z roku 2017 a 2018 týkajúcich sa rekonštrukcie bleskozvodov porušila zákon o verejnom obstarávaní. Svojím konaním sa vyhla prísnejšiemu postupu, ktorý mu ukladá zákon. Preukázal to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.



„Za porušenia zákona, ktoré mali vplyv na výsledok verejného obstarávania, úrad uložil SŠHR pokutu 15.572,24 eura. Je to znížená pokuta, keďže kontrolovaný so zisteniami úradu súhlasil,“ priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák.



Pôvodná výška úradom zamýšľanej pokuty sa odvodila od hodnoty súčtu zmluvných cien predmetov zákaziek, išlo o sumu 622.889,63 eura s DPH. „Môžem potvrdiť, že naše zistenia postupujeme orgánom činným v trestnom konaní, ktorým úrad v danej veci poskytuje súčinnosť,“ doplnil Hlivák.