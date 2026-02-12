< sekcia Ekonomika
ÚVO skúma námietky v súťaži diaľničiarov na informačný systém EDZ
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal námietkové konanie v súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na zabezpečenie informačného systému elektronickej diaľničnej známky (EDZ) na štyri roky za predpokladanú hodnotu takmer 8 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Úrad o tom informoval vo svojom vestníku s tým, že konanie začal na základe námietok proti vylúčeniu z verejného obstarávania.
NDS vyhlásila súťaž na informačný systém EDZ vlani v septembri a určila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk na 28. októbra 2025. V dokumentoch ani v systéme zákazky zatiaľ nezverejnila informácie o predložených ponukách ani o ich prípadnom vyhodnotení. V systéme zákazky zverejnila okrem súťažných podkladov šesť vysvetlení k nim pre záujemcov o účasť v tendri, ako aj upravené obchodné podmienky plnenia zákazky.
Systém EDZ podľa NDS komplexne zabezpečuje životný cyklus výberu úhrad za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest - najmä predaj, evidenciu a správu - a poskytuje údaje pre systémy tretích strán vrátane kontrolného systému. Predmetom zákazky je návrh, vybudovanie a dodanie moderného komplexného informačného systému výberu a evidencie úhrady EDZ postaveného na otvorených technológiách, ako aj podpora, prevádzka a údržba systému s cieľom udržať trvalú, bezporuchovú a nepretržitú prevádzku systému.
