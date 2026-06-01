Skúmajú tender ŽSR na modernizáciu úseku Liptovský Hrádok - Paludza
Konanie vedie odbor dohľadu pre strategickú agendu, oznámil úrad vo svojom vestníku.
Autor TASR
Bratislava/Liptovský Hrádok/Paludza 1. júna (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal konanie o námietkach proti vyhodnoteniu ponúk vo verejnej súťaži Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na modernizáciu úseku trate Liptovský Hrádok - Paludza. Konanie vedie odbor dohľadu pre strategickú agendu, oznámil úrad vo svojom vestníku.
ŽSR po vyhodnotení ponúk 18. mája určili za úspešného uchádzača v súťaži Združenie TSS-HT Železnica Liptov zložené zo spoločností TSS Grade (vedúci člen) a Hochtief SK. Spomedzi troch uchádzačov predložili najnižšiu ponuku vo výške zhruba 534,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o výsledku vyhodnotenia ponúk na elektronickej platforme Josephine.
Oproti pôvodnej predpokladanej hodnote stavebných prác za vyše 862 miliónov eur bez DPH je predložená najnižšia cena bez DPH nižšia takmer o 328 miliónov eur alebo o 38 %.
Združenie Paludza, v ktorom sú spoločnosti Tempra, Doprastav a Váhostav, predložilo druhú najnižšiu ponuku 584,25 milióna eur. Združenie Liptovský Hrádok - Paludza, zložené zo spoločností Strabag, Subterra, Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby, OHLA ŽS, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha, navrhlo cenu 635,8 milióna eur bez DPH. Uchádzači predkladali ponuky do 6. marca.
Železničiari vyhlásili súťaž na modernizáciu liptovského úseku trate v januári 2025, pri vyhlásení verejného obstarávania plánovali trvanie stavebných prác na 1644 dní, teda 4,5 roka. Investíciu by chceli financovať plne alebo čiastočne zo zdrojov Európskej únie. Ide o súčasť modernizácie trate Žilina - Košice.
