ÚVO: Štátne rezervy zadali súťaž v hodnote 3,4 mil. eur diskriminačne

Bratislava 12. apríla (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR porušila pri zákazke na uvoľnovací tank z roku 2019 zákon o verejnom obstarávaní. Súťaž na nákup v hodnote 3,4 milióna eur bez DPH zadala diskriminačne. Vyplýva to zo zistení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). SŠHR so skutočnosťami súhlasila, zaplatí teda polovičnú pokutu 15.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Štátne rezervy podľa ÚVO nedodržali ustanovenia týkajúce sa opisu predmetu zákazky a základné princípy zákona o verejnom obstarávaní, ako sú princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.



Predmet zákazky, teda uvoľňovací tank, nebol podľa ÚVO opísaný nestranne, teda tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž. "Týmto konaním kontrolovaný zvýhodnil konkrétne zariadenie od konkrétneho výrobcu, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Kontrolovaný tiež stanovil takú kombináciu technických parametrov v rámci opisu predmetu zákazky, ktorej zodpovedá iba konkrétny typ zariadenia od jedného výrobcu, a to Uvoľňovací tank VT-72 - špeciálne pásové vozidlo postavené na podvozku stredného tanku T-72," vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



ÚVO zistil tiež konflikt záujmov. Z predloženej dokumentácie a z vyjadrenia kontrolovaného podľa Hliváka vyplýva, že na príprave súťažných podkladov vrátane stanovenia opisu predmetu zákazky sa pred vyhlásením predmetného verejného obstarávania podieľal zamestnanec úspešného uchádzača. Závery kontroly úrad postúpil orgánom činným v trestnom konaní.