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ÚVO: Súťaž na najnižšiu cenu bráni využívaniu zeleného obstarávania
Napriek tomu, že Slovensko má zákonom stanovené aj iné kritériá, drvivá väčšina verejných obstarávaní sa podľa štúdie striktne riadi iba najnižšou cenou, čo vylučuje ekologickejšie inovácie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. júla (TASR) - Zložité smernice, nejasné pravidlá a súťaženie na najnižšiu cenu bránia verejným obstarávateľom v lepšom využívaní a rozvoji takzvaného zeleného verejného obstarávania. Vyplýva to zo štúdie, ktorá sa zaoberá súčasným stavom zelených verejných zákaziek na Slovensku. Informovala o nej hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Simona Brejová.
Napriek tomu, že Slovensko má zákonom stanovené aj iné kritériá, drvivá väčšina verejných obstarávaní sa podľa štúdie striktne riadi iba najnižšou cenou, čo vylučuje ekologickejšie inovácie. Prieskum tiež ukázal, že verejní obstarávatelia sa často obávajú kontrolných orgánov a dodržiavanie štandardných, neekologických kritérií vnímajú ako svoj „byrokratický štít“. Obstarávatelia v prieskume spomenuli aj nezrozumiteľné smernice, ktoré ich odrádzajú od zavádzania environmentálnych kritérií.
Tempo zavádzania zeleného obstarávania je podľa ÚVO z roka na rok pomalšie. „Situáciu by mohla zlepšiť široká odborná diskusia, ktorá by viedla k odstraňovaniu prekážok, a tým aj k zelenším nákupným rozhodnutiam. ÚVO sa chystá takúto diskusiu otvoriť už na jeseň,“ uviedla Brejová.
Napriek tomu, že Slovensko má zákonom stanovené aj iné kritériá, drvivá väčšina verejných obstarávaní sa podľa štúdie striktne riadi iba najnižšou cenou, čo vylučuje ekologickejšie inovácie. Prieskum tiež ukázal, že verejní obstarávatelia sa často obávajú kontrolných orgánov a dodržiavanie štandardných, neekologických kritérií vnímajú ako svoj „byrokratický štít“. Obstarávatelia v prieskume spomenuli aj nezrozumiteľné smernice, ktoré ich odrádzajú od zavádzania environmentálnych kritérií.
Tempo zavádzania zeleného obstarávania je podľa ÚVO z roka na rok pomalšie. „Situáciu by mohla zlepšiť široká odborná diskusia, ktorá by viedla k odstraňovaniu prekážok, a tým aj k zelenším nákupným rozhodnutiam. ÚVO sa chystá takúto diskusiu otvoriť už na jeseň,“ uviedla Brejová.