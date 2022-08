Hlivák: Súťaže sa realizujú rýchlejšie, dokazuje to štatistika ÚVO

Bratislava 5. augusta (TASR) – Súťaže hradené zo štátneho rozpočtu alebo aj z eurofondov sa už realizujú rýchlejšie. Dokazuje to analytický materiál o dĺžke trvania verejných obstarávaní od roku 2018 až 2021, ktorý vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková.



"Vyhodnocovali sme dĺžku súťaží od momentu ich vyhlásenia vo vestníku až do podpisu zmluvy. Ide o nadlimitné aj podlimitné zákazky," priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák. Polovica zo sledovaných zákaziek v rokoch 2018 – 2020, ktoré sa týkali nákupu tovarov a služieb, sa podľa jeho slov ukončili v priemere do 120 dní, teda do štyroch mesiacov. "Aj tieto dáta vyvracajú mýty o tom, že súťaže sú vždy komplikované a že ich nie je možné ukončiť," dodal.



Úrad zverejnil analytický materiál na svojom webovom sídle, pričom uvádza aj metodiku výpočtu dĺžky trvania verejných obstarávaní. V sledovanej vzorke nie sú zákazky zadané "napriamo", tzv. priamym rokovacím konaním, cez dynamický nákupný systém, koncesie ani súťaže návrhov.



ÚVO sa zameral na tie "najbežnejšie" súťaže. "Z analýzy dát vyplýva, že súťaže na tovary a služby, ktoré boli vyhlásené v roku 2021 a boli hradené zo štátneho rozpočtu, je možné ukončiť o 25 dní, respektíve o 12 dní skôr, ako to bolo v priemere rokov 2018 až 2020. Zákazky financované z eurofondov trvajú v roku 2021 o 122 dní kratšie v porovnaní s priemerom rokov 2018 až 2020. Porovnávali sme teda zákazky z roku 2021 so zákazkami z obdobia, za ktoré úrad urobil prvý analytický materiál," ozrejmil podpredseda úradu Jaroslav Lexa.



Dáta z roku 2021 obsahujú aj 619 verejných obstarávaní, ktoré stále nie sú uzavreté alebo zrušené, čo môže mať vplyv na finálny výsledok priemerného trvania súťaže. Toto číslo predstavuje 15 % zo všetkých sledovaných verejných obstarávaní vyhlásených v minulom roku.



K skráteniu dĺžky trvania súťaží prispeli podľa Hliváka aj legislatívne zmeny, ktoré úrad navrhol. "Verím, že súťaže bude možné zrealizovať v ešte kratších lehotách, o čo sa úrad usiluje aj prijatím mnohých opatrení vrátane posilnenia metodickej pomoci. Zmeny zákona, ktoré začali platiť od jari tohto roka, dávajú predpoklady na ďalšie zásadné skracovanie dĺžky súťaží," poznamenal.



Pomôcť by tomu mala aj tzv. profesionalizácia, teda systém, na základe ktorého budú súťaže pripravovať odborníci. "V kontexte eurofondových zákaziek na nové programové obdobie môže byť zasa kľúčová zmena zákona, na základe ktorej sa zásadne zjednodušil systém kontroly eurofondových zákaziek," doplnil Hlivák.