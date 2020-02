ÚVO uložila FS za dodatkovanie zmlúv pokutu pol milióna eur

Bratislava 26. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol rozklad svojho prvostupňového rozhodnutia a potvrdil pokutu pre Finančnú správu (FS) SR vo výške viac ako pol milióna eur. Tie má FS zaplatiť za podpísanie dodatkov k zmluve o podpore prevádzky informačného systému pre kontrolórov s bratislavskou firmou Beset, ktorými sa podľa ÚVO táto zmluva ešte z roku 2004 významne zmenila. FS zvažuje podanie na preskúmanie rozhodnutia súdom.



FS podpísala sporné dodatky k zmluve v rokoch 2016 a 2018. Podľa ÚVO však rozsahom a obsahom tieto dodatky napĺňajú znaky nového záväzku a služby mali byť obstarané novou súťažou. "Správny orgán mal inými slovami za to, že uzavretím dodatku č. 19 a dodatku č. 20 došlo k podstatnej zmene predmetu zákazky oproti pôvodne dohodnutému predmetu zmluvy," uviedol ÚVO v rozhodnutí, na ktoré v stredu upozornil portál aktuality.sk.



Podľa hovorkyne FS sa daniari s rozhodnutím ÚVO zatiaľ iba oboznamujú a zvážia ďalšie kroky vrátane jeho napadnutia na súde. "Ako sme informovali už v minulosti, nestotožňujeme sa so závermi ÚVO a v súlade s týmto postojom sme vo veci konali a konať aj budeme," uviedla Skokanová v reakcii zaslanej TASR. Finančná správa podľa nej postupuje vždy v zmysle platných zákonov a bude tak postupovať pri uzatváraní zmluvných vzťahov aj v budúcnosti. "To zahŕňa aj reflektovanie odporúčaní zo strany ÚVO v opodstatnených prípadoch," dodala hovorkyňa.