ÚVO: Uzavretie zmluvy v mýtnom tendri by mohlo poškodiť NDS

Bratislava 2. novembra (TASR) - Uzavretie zmluvy s vybraným uchádzačom v tendri na vybudovanie elektronického mýtneho systému by mohlo poškodiť samotnú Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS). V budúcnosti by totiž nevedela systém rozvíjať samostatne, ale len s jedným dodávateľom. Uviedol to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v reakcii na žalobu a podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR, ktoré v pondelok (30. 10.) podala NDS v súvislosti s rozhodnutím ÚVO k tendru na mýtny systém.



"Súdne rozhodnutie budeme, samozrejme, rešpektovať, uzavretie zmluvy by však poškodilo samotnú NDS, keďže systém, ktorý si kúpila, by nemohla rozvíjať samostatne, ale len s jedným dodávateľom (aktuálny úspešný uchádzač)," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík.



Úrad sa bude podľa neho prípadným podnetom NDS zaoberať. "Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie je však v tejto oblasti dlhodobo ustálená a úrad sa snaží brániť vzniku situácie, ktorá by v budúcnosti obmedzila alebo úplne vylúčila hospodársku súťaž," dodal Gabík.



ÚVO koncom septembra nariadil diaľničiarom opätovne vyhodnotiť ponuky vo verejnom obstarávaní k vybudovaniu elektronického mýtneho systému. NDS v pondelok informovala, že v tejto súvislosti podala správnu žalobu, tiež podnet na predsedu ÚVO na preskúmanie rozhodnutia a aj podnet na GP SR. Úrad sa bráni, že o mýtnom tendri rozhodli už tretíkrát na základe podaných námietok. "Národnej diaľničnej spoločnosti sme nariadili súťaž opätovne vyhodnotiť, pretože nebolo preukázané splnenie požiadaviek na predmet zákazky úspešným uchádzačom. Tento názor potvrdilo aj odborné vyjadrenie znalca," uviedol Gabík.



ÚVO diaľničiarom vyčíta vznik "vendor lock-inu", ktorý podľa neho úplne vylučuje možnosť rozvoja mýtneho systému po skončení zmluvy prostredníctvom riadnej hospodárskej súťaže. "Vendor lock-in, alebo inak povedané uzamknutie verejného obstarávateľa na jedného dodávateľa, je problém, ktorý obmedzuje hospodársku súťaž a v budúcich súťažiach významne oslabuje postavenie verejného obstarávateľa," vysvetlil Gabík.



NDS tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému vyhodnocuje už niekoľkýkrát. ÚVO totiž vyhlásenie víťaza tendra zastavil aj v máji tohto roka. Diaľničiari následne v auguste informovali, že najvýhodnejšiu ponuku na vybudovanie elektronického mýtneho systému aj podľa opakovaného hodnotenia predložila spoločnosť CzechToll.