Úrad pre verejné obstarávanie spolupracuje so Slovensko.Digital

Bratislava 24. apríla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital pripravil a realizoval obstarávanie pokračovania prevádzkovej podpory pre Informačný systém úradu (IS ÚVO) a infraštruktúry úradu. Na základe tohto obstarávania združenie s ÚVO pripravili prípadovú štúdiu. Tá preukazuje, ako sa úrad vysporiadal s problémom lock-inu, aby následne mohol realizovať verejnú súťaž v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).



V zákazkách z oblasti IT je podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka kľúčové poznať obsahovú podstatu problému. Obzvlášť výzvou je podľa neho vysporiadanie sa so začarovaným kruhom, ktorým je tzv. vendor lock-in. Ide o závislosť na jednom dodávateľovi. "Prípadová štúdia popisuje kroky a aktivity, ktoré ÚVO musel zrealizovať, aby vyriešil problém lock-inu a následne mohol vyhlásiť verejnú súťaž. Kľúčom je dôsledná príprava, na čo náš úrad opakovane upozorňuje a v rámci nej je dôležitý odborný a opakovaný dialóg s dodávateľom a trhom," priblížil. Štúdiu úrad zaslal aj vicepremiérke pre investície a informatizáciu Veronike Remišovej (Za ľudí).



Podľa riaditeľa odboru IKT a EVO Ľudovíta Holbíka sa pri príprave a realizácii verejného obstarávania služieb prevádzkovej podpory IS ÚVO podarilo priniesť najlepšie praktiky a skúsenosti získané v komerčnej sfére. Tie boli doplnené a pretavené do postupu a krokov v procese verejného obstarávania. Nutnou podmienkou k príprave kvalitných podkladov a podmienok súťaže podľa neho bola aktívna komunikácia s pôvodným dodávateľom. "Prípadová štúdia zachytáva všetky aspekty tohto prístupu a verím, že môže byť užitočná pre iné orgány verejnej moci v podobnej situácii," dodal.



Odborníci z občianskeho združenia Slovensko.Digital poskytujú úradu svoju podporu v snahe inšpirovať ostatné orgány verejnej moci k transparentným IT súťažiam a ukázať im príklady dobrej praxe. V oblasti IT sa totiž ročne prerozdeľuje značná časť verejných zdrojov. Len v roku 2018 bolo v oblasti IT vyhlásených 205 zákaziek v hodnote 536.010.275,61 eura a v roku 2019 bolo v oblasti IT vyhlásených 181 zákaziek v hodnote 575.269.889,31 eura.



"Som presvedčený, že viacero subjektov verejnej správy má podobný problém, ako mal Úrad pre verejné obstarávanie. Teda boli v tzv. locknutom stave, a teda verím, že táto prípadová štúdia bude pre iné štátne orgány slúžiť ako inšpirácia, návod na premýšľanie a uchopenie problému vyriešenia lock-in stavu," skonštatoval Peter Kulich zo Slovensko.Digital. Zároveň si myslí, že takéto zdieľanie skúseností a usmerňovanie iných subjektov verejnej správy na základe konkrétnych príkladov by malo byť bežnou súčasťou aktivít relevantných orgánov.