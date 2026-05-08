ÚVO víta schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní
Jednou z najväčších zmien je, že novela umožní dohľadovej časti úradu uplatňovať priorizačnú politiku, čo môže prispieť k zefektívneniu využívania kontrolných kapacít.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pozitívne privítal správu o schválení novely zákona o verejnom obstarávaní parlamentom. Jednou z najväčších zmien je, že novela umožní dohľadovej časti úradu uplatňovať priorizačnú politiku, čo môže prispieť k zefektívneniu využívania kontrolných kapacít napríklad v prospech Programu Slovensko či plánu obnovy a odolnosti. Uviedla to Simona Brejová, hovorkyňa úradu v reakcii na tohtotýždňové schválenie novely zákona o ÚVO v Národnej rade (NR) SR.
Priblížila, že v Programe Slovensko sa zas ruší povinná kontrola nadlimitných zákaziek. Zákon sa po novom zosúlaďuje s nariadením EÚ, podľa ktorého má byť kontrola primeraná rizikám. Kontrolóri úradu sa tak konečne budú môcť sústrediť na skutočne rizikové zákazky.
Za ďalšiu dôležitú zmenu k lepšiemu úrad podľa hovorkyne považuje aj jasné vymedzenie obdobia, v ktorom sa posudzuje konflikt záujmov a tiež objasnenie tohto inštitútu, čo zase prispeje k právnej istote.
Poznamenala, že verejní obstarávatelia v novele určite ocenia rozšírenie možnosti dopĺňať uchádzačmi predložené doklady. To môže pozitívne ovplyvniť počet predkladaných ponúk, a teda aj hospodársku súťaž.
Podčiarkla, že úrad v neposlednom rade víta zavedenie dobrovoľnej kontroly pred podpisom zmluvy v Programe Slovensko. Ide o opatrenie na predchádzanie porušeniam, ktoré vedú ku korekciám, ktoré potom spôsobujú prijímateľom problémy a zároveň spomaľujú čerpanie fondov EÚ.
Na druhej strane, prináša to podľa Brejovej so sebou aj určité riziko, ak budú mať prijímatelia o túto kontrolu záujem, môže to dodatočne zaťažiť personálne kapacity. Úrad verí, že k tomuto scenáru nedôjde, keďže viacerí predstavitelia vlády úradu už prisľúbili pomoc v podobe nových zamestnancov a zabezpečenia ich financovania.
