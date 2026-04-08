ÚVO vlani dostal 1868 podnetov na kontrolu zákaziek financovaných z EÚ
Úrad v súvislosti s výkonom predbežnej kontroly zákaziek s využívaním zdrojov EÚ v roku 2025 vydal 21 oznámení, z toho 12 o nesúlade (57,14 %) a deväť o súlade (42,86 %).
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zaznamenal v minulom roku výrazný nárast počtu podnetov na 1868 na kontrolu zadávania zákaziek financovaných z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko na roky 2021 až 2027. V minulom roku a najmä v jeho druhej polovici sa začala intenzívna realizácia tohto programu spojená s výrazne vyššou kontrolnou záťažou. Pre pomalšie rozbiehanie programu v roku 2024 zaznamenal úrad ako sprostredkovateľský orgán pre kontrolu eurofondových zákaziek 201 podnetov. Vyplýva to zo správy o činnosti ÚVO za rok 2025, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie. Správu na vládu predložil predseda ÚVO Peter Kubovič.
Úrad v súvislosti s výkonom predbežnej kontroly zákaziek s využívaním zdrojov EÚ v roku 2025 vydal 21 oznámení, z toho 12 o nesúlade (57,14 %) a deväť o súlade (42,86 %). „Prevažujú teda oznámenia o nesúlade, čo indikuje, že vo viac ako polovici prípadov boli kontrolou identifikované nedostatky alebo porušenia pravidiel verejného obstarávania alebo obstarávania,“ uviedol úrad.
Z kontrol po uzavretí zmlúv vlani úrad vyhotovil spolu 1217 výstupov, z toho 1118 záznamov (91,87 %) a 99 protokolov (8,13 %). „Väčšina kontrol bola teda ukončená formou záznamu, čo naznačuje, že prevažovali prípady bez závažných zistení alebo prípady, pri ktorých postačovalo jednoduchšie formálne ukončenie kontroly,“ priblížil úrad.
Pri 99 vydaných protokoloch navrhol finančnú opravu. Korekcia zdrojov vo výške 25 % bola v 63 prípadoch (63,64 %), v objeme 10 % v 22 prípadoch (22,22 %), vo výške 5 % a 100 % zhodne v siedmich prípadoch (po 7,07 %). Relatívne vysoký bol podiel obzvlášť závažných prípadov, kedy sa výdavky naviazané na výsledok verejného obstarávania alebo obstarávania nemôžu pripustiť do financovania. „Ide o porušenia, ktoré si vyžadujú uloženie 100-percentnej finančnej opravy,“ upozornil ÚVO.
Podľa predmetu obstarávania úrad vlani vykonal 578 kontrol (46,84 %) zákaziek na stavebné práce, 404 kontrol (32,74 %) na služby, 252 kontrol (20,42 %) na tovary. Najväčší podiel zákaziek na stavebné práce podľa úradu korešponduje s investičným charakterom Programu Slovensko. Úrad vlani tiež vydal 16 metodických usmernení týkajúcich sa príručky k procesu a ku kontrole verejného obstarávania.
