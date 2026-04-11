< sekcia Ekonomika
ÚVO vlani uložil pokuty za vyše 149.000 eur, čo bolo menej o 81,5 %
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Odbor kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v roku 2025 uložil v 54 prípadoch znížené pokuty v celkovej hodnote vyše 149.000 eur. Oproti roku 2024, keď udelil 86 pokút v celkovej výške takmer 808.000 eur, vlani počet pokút klesol o 37,21 % a ich celkový objem o 81,50 %. ÚVO o tom informoval v správe o svojej činnosti za rok 2025.
„Zníženie celkovej výšky uloženej pokuty je spôsobené aj zmenou zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa pri správnom delikte upravila fixná úroveň pokuty vo výške 5 % zmluvnej ceny (zákazky) na rozpočtové sankčné pásmo od 0,1 do 5 % zmluvnej ceny,“ zdôvodnil ÚVO.
Vlani zároveň ukončil 629 podnetov na výkon kontroly, respektíve podaní na začatie preskúmania úkonov kontrolovaného (verejného obstarávateľa), čo bolo medziročne viac o 7,71 % alebo o 45 podnetov. Úrad v 93 prípadoch vydal meritórne rozhodnutie, v 45 zastavil kontrolu, v štyroch vydal protokol o výsledku kontroly dodržania zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom zistil porušenia. V 487 prípadoch informoval, že nie je dôvod vykonať kontrolu.
„V sledovanom období bolo ukončených 225 podnetov na výkon kontroly zákaziek, ktoré boli čo i len sčasti financované z fondov Európskej únie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, v ktorom bolo ukončených 229 podnetov, tak odbor kontroly eviduje pokles o 1,75 %,“ uviedol ÚVO.
Na kontrolu po uzavretí zmluvy bolo 500 podnetov, pričom významnú časť tvorili podnety na verejné obstarávania financované z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR na základe dohody o spolupráci ÚVO a Úradu vlády SR. Nárast podnetov na kontrolu po uzavretí zmluvy o 52,44 % možno podľa správy pripísať aj blížiacemu sa záveru možnosti financovať projekty z POO.
„Pri podnetoch po uzavretí zmluvy išlo aj o zákazky, v ktorých v rámci spätného overovania, prípadne pri výkone auditu boli identifikované porušenia zákona o verejnom obstarávaní a kontrolovanému bola vyčíslená finančná oprava, ktorú napríklad odmietol zaplatiť, respektíve išlo o podnety orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetlil ÚVO. Podnetov na kontrolu pred uzavretím zmluvy bolo 56 a ich počet oproti roku 2024 vzrástol o 24,44 %.
Úrad dostal v roku 2025 aj deväť žiadostí o vykonanie ex ante posúdenia, teda súladu dokumentácie so zákonom, pred vyhlásením verejného obstarávania, pričom vykonal osem. V piatich prípadoch oznámil nesúlad so zákonom, v jednom prípade potvrdil súlad a dva prípady nespĺňali predpoklady pre ex ante posúdenie.
