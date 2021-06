ÚVO: Vodohospodári nevysúťažili pohonné látky, dostali pokutu

Bratislava 28. júna (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) pokutu vo výške 39.606 eur za to, že pri odoberaní motorových palív od spoločnosti Slovnaft porušil zákon o verejnom obstarávaní. Pôvodne mala byť pokuta 79.292 eur, no keďže vodohospodári so zisteniami súhlasili, úrad v zmysle zákona znížil pokutu o polovicu, informoval v pondelok ÚVO.



„Porušenie zákona úrad konštatoval v prípade 618 faktúr, ktoré kontrolovanému vystavila uvedená spoločnosť po skončení platnosti pôvodnej zmluvy, a to bez verejného obstarávania,“ spresnil predseda úradu Miroslav Hlivák. Porušenie zákona sa týka obdobia od 5. februára minulého roka do 19. februára 2021.



ÚVO skontroloval vodohospodárov na základe podnetu. Podľa Hliváka SVP v súvislosti so zabezpečovaním alebo odoberaním motorových palív od spoločnosti Slovnaft, porušil zákon o verejnom obstarávaní, keď zadal plnenia, ktoré napĺňajú definičné znaky zákazky, a mal teda postupovať podľa tohto zákona.