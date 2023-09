ÚVO: Využívanie odborného garanta VO by malo byť dobrovoľné

Bratislava 26. septembra (TASR) - Využívanie odborného garanta vo verejnom obstarávaní by mohlo byť aj v budúcnosti dobrovoľné, založené na vlastnom posúdení obstarávateľa. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na portáli Slov-lex.



Obstarávateľ by sa mal podľa predkladateľa sám rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie, napríklad z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti, bude realizovať prostredníctvom odborného garanta. "Koncept fakultatívnosti odborného garanta poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní, na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky," priblížil predkladateľ.



Povinnosť využívať odborného garanta vo verejnom obstarávaní zavádza aktuálne platná právna úprava od 31. marca 2024. K tejto povinnosti podľa ÚVO pretrváva v obstarávateľskej obci už od začiatku nesúhlas. "Zrušenie núteného modelu profesionalizácie so sankčným mechanizmom má širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verejného obstarávania zabezpečujú," dodal predkladateľ v predbežnej informácii.



Verejnosť sa teraz môže zapojiť do prípravy novely, a to zasielaním podnetov a návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy. Nasledovať bude medzirezortné pripomienkové konanie, predpokladaný termín jeho začatia je október tohto roka.