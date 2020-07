Úrad pre verejné obstarávanie začal kontrolu záchrankového tendra

Bratislava 6. júla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal v piatok kontrolu vo veci výberového konania na prevádzkovanie ambulancií zdravotnej záchrannej služby (ZZS), známeho ako záchrankový tender. V pondelok o tom na tlačovom brífingu informoval šéf úradu Miroslav Hlivák. Zároveň avizoval, že vznikla pracovná skupina, ktorá diskutuje s Európskou komisiou (EK) o tvorbe novej legislatívy.







Hlivák poukázal na to, že v júni Súdny dvor Európskej únie vyniesol verdikt, z ktorého výsledku vyplýva, že ÚVO je autoritou, ktorá má v tejto veci právomoc vykonávať dohľad a nemal jej byť odopieraný vstup do veci zo strany kompetentných slovenských orgánov.



„V piatok 3. júla úrad vykonal úkony smerujúce k oficiálnemu začatiu konania voči kontrolovaným subjektom. Kontrola sa už začala voči kontrolovaným subjektom, a to voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Dôvere zdravotnej poisťovni a Union zdravotnej poisťovni," uviedol Hlivák s dôvetkom, že úrad si je vedomý, že sa pustil do najdôležitejšej kontroly vo svojej histórii.



Zdôraznil, že ÚVO predostrel návrh legislatívneho riešenia, ktoré bude následne v rukách Ministerstva zdravotníctva SR. Ten nemôže byť v rozpore s legislatívou Európskej únie, ako to bolo doposiaľ. „Je potrebná legislatíva, ktorá eliminuje všetky následky plynúce zo stavu, ktorý bol v rozpore s európskym právom," doplnil Hlivák.







Prípad výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur, ktoré sa v polovici júna 2019 týkalo 328 bodov, viedol k odvolaniu vtedajšieho predsedu ÚDZS Tomáša Haška. Kauza ukázala na možné prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Najviac bodov získala spoločnosť LSE – Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.



Tendrom sa zaoberala aj Európska komisia. Tá sa rozhodla nezačať sankčné konanie voči Slovensku, ak Ministerstvo zdravotníctva SR upraví podmienky verejného obstarávania na ZZS.