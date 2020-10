Úrad verejného obstarávania zapracúva námety do pripravovanej novely

Bratislava 27. októbra (TASR) – Pracovná skupina predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka v pondelok (26. 10.) predstavila novelu zákona o verejnom obstarávaní zástupcom zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k iniciatíve Rule of Law (Iniciatíva za právny štát). TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



"Pokračujeme v otvorenej diskusii k legislatívnym zmenám, ktoré sme pripravili. Nemáme čo skrývať, práve naopak, počúvame námety do diskusie a zapracúvame ich," vyjadril sa Hlivák. So zástupcami nákupcov a podnikateľov prebrali napríklad detaily zámeru, aby nemohli byť uzatvárané zmluvy s podnikateľmi, ktorých konečným užívateľom výhod je verejný funkcionár.



Ako poznamenal na margo videokonferencie koordinátor iniciatívy Rule of Law Michal Krčméry, rovnako ako v prípade posledných dvoch novelizácií zákona o verejnom obstarávaní v rokoch 2018 a 2019, aj tento rok sleduje vývoj situácie veľmi pozorne. "Vzhľadom na zmeny v takzvanom kompetenčnom zákone sa usilujeme o aktívnu komunikáciu aj s podpredsedom vlády SR pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý nedávno mediálne ohlásil zámer komplexných zmien vo verejných súťažiach," dodal Krčméry.



Člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Marek doplnil, že z ich skúseností je zrejmé, že na strane verejných obstarávateľov je potrebné zvýšiť úroveň odbornosti, ako aj dôraz na celkovú hodnotu za peniaze. "Uvítali by sme tiež väčšiu mieru špecializácie, napríklad aj odborných kapacít ÚVO pre vybrané segmenty, ako sú stavebné práce, IT služby, a tak ďalej," dodal Marek.



Predseda pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory pre verejné obstarávanie Peter Šťastný dodal, že súhlasí s tým, že verejné súťaže potrebujú významné zefektívnenia s dôrazom na základné princípy verejného obstarávania vrátane transparentnosti a nie len na formalistické dodržiavanie pravidiel. "Sme zároveň presvedčení, že akékoľvek zásadné zmeny by sa mali uskutočniť po dôkladnej diskusii s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov podnikateľov, ktorá má zároveň zabezpečiť efektívny systém kontroly a protiváh," dodal Šťastný s tým, že to, ako sa nastaví systém verejných súťaží v najbližších týždňoch, bude mať zásadný dosah na férovosť hospodárskej súťaže a fungovanie podnikateľského prostredia na Slovensku aj na najbližšie roky.



Ako zhrnul Hlivák, úrad pripravil zmeny, ktoré reagujú na dopyt spoločnosti postihnutej pandémiou nového koronavírusu. "Ide o zjednodušenie a zrýchlenie procesu nákupov za verejné peniaze, aby z nich mohli profitovať podnikatelia, ktorí v dôsledku pandémie prežívajú ťažké obdobie," uzavrel Hlivák.