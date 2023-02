ÚVO: Znižovanie štandardov na podpredsedu môže ohroziť kredit úradu

Bratislava 8. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) kritizuje poslanecký návrh zmeny zákona, podľa ktorého by podpredseda úradu už nemusel mať bezpečnostnú previerku na stupeň "tajné" ešte pred nástupom do funkcie. Je žiadúce, aby kandidát na túto pozíciu bol preverenou a spoľahlivou osobou už pred vymenovaním do funkcie, upozornil v stredu ÚVO. Zmena by mohla znížiť kredit a vážnosť úradu v internom, ako aj v externom národnom a nadnárodnom prostredí.



Úrad upozornil, že účelom súčasnej úpravy je verejný záujem obsadiť do funkcie podpredsedu len osobu, ktorá je bezpečnostne spoľahlivá, keďže ide o vrcholového predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy s dôležitými kompetenciami. Návrh poslancov za hnutie Sme rodina by v prípade jeho schválenia mal od začiatku mája znížiť požiadavky na funkciu podpredsedu ÚVO. Podľa poslaneckého návrhu by sa podmienka na podpredsedu vzťahovala až po jeho vymenovaní do funkcie. Ak do siedmich mesiacov od svojho vymenovania nezíska príslušné osvedčenie, vláda by ho následne odvolala.



Predseda ÚVO Peter Kubovič upozornil, že sa takáto zmena kvalifikačných predpokladov navrhuje bez diskusie, napríklad vo forme medzirezortného pripomienkového konania. Nespochybňuje zákonodarnú iniciatívu poslancov NR SR, avšak časté zmeny v kreovaní orgánov úradu podľa Kuboviča neprispievajú k stabilite a čitateľnosti politiky budovania nezávislých dohľadových orgánov.



ÚVO pripomenul, že podľa aktuálnej úpravy je kandidát na podpredsedu úradu oprávnený požiadať Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa utajenia, a preto záujemcovia o tento post môžu byť preverení ešte pred vymenovaním do funkcie.